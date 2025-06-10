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Жилой комплекс Green Heaven

район Пафос, Кипр
от
$526,980
BTC
6.2683279
ETH
328.5498650
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521 017.4354513
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ID: 26449
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

О комплексе

Green Heaven — Современные виллы в престижном районе Йероскипу, Пафос
Green Heaven — это эксклюзивный жилой проект из всего четырёх современных отдельно стоящих вилл с 3 спальнями, расположенный в районе Айя Маринуда, Йероскипу, рядом с гольф-клубом Elea. Просторные интерьеры, энергоэффективность класса A, термоизоляция, напор воды, скрытые унитазы и душевые, опции: тёплый пол, VRV-система кондиционирования, фотоэлектрические панели, бассейн и сигнализация. Пешеходная доступность до магазинов, аптек и кафе. До центра Пафоса и пляжа — 5 минут. Отличное сочетание локации, стиля и удобства.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 526,980 – 545,350

Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Green Heaven
район Пафос, Кипр
от
$526,980
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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