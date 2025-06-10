Жилой комплекс Green Heaven

Green Heaven — Современные виллы в престижном районе Йероскипу, Пафос

Green Heaven — это эксклюзивный жилой проект из всего четырёх современных отдельно стоящих вилл с 3 спальнями, расположенный в районе Айя Маринуда, Йероскипу, рядом с гольф-клубом Elea. Просторные интерьеры, энергоэффективность класса A, термоизоляция, напор воды, скрытые унитазы и душевые, опции: тёплый пол, VRV-система кондиционирования, фотоэлектрические панели, бассейн и сигнализация. Пешеходная доступность до магазинов, аптек и кафе. До центра Пафоса и пляжа — 5 минут. Отличное сочетание локации, стиля и удобства.