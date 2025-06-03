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Coastal Edge Development LTD

Кипр, муниципалитет Пафос
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
Coastal Edge Development LTD
О застройщике

Coastal Edge Development LTD: Ваш надежный партнер в недвижимости Кипра

За два года Coastal Edge Development LTD стала лидером на динамичном рынке недвижимости Кипра. Сотрудничая с проверенными застройщиками, мы гарантируем высокое качество каждого проекта, создавая дома, сочетающие роскошь, экологичность и индивидуальный дизайн под ваши желания.

Ключевые преимущества для покупателей:

  • Премиальная отделка: Используем материалы из Италии, Китая и других стран, создавая элегантные и долговечные интерьеры по вашим предпочтениям.

  • Индивидуальный дизайн: Разрабатываем уникальные проекты с итальянской мебелью или экологичной мебелью из Китая, изготовленной из натуральных материалов Америки и России.

  • Современные технологии: Дома оснащены передовыми системами безопасности, центральным кондиционированием и теплыми полами для комфорта и безопасности.

  • Энергоэффективность: Достигаем класса А с использованием солнечных панелей, снижая расходы и воздействие на окружающую среду.

  • Клиентоориентированность: Ваши потребности — наш приоритет, обеспечиваем прозрачность и надежность.

  • Полная поддержка: Оказываем юридическую помощь с документами по сделкам и заявками на ПМЖ Кипра.

  • ПМЖ Кипра: Инвестируйте для получения резидентства, с присоединением Кипра к Шенгену к 2026 году.

Наши партнерства с ведущими застройщиками гарантируют высокое качество. Мы предлагаем гибкость в дизайне, создавая интерьеры, отражающие ваш стиль, с итальянской мебелью или экологичной мебелью из Китая. Живя на Кипре, мы понимаем местный рынок и создаем дома для местных и международных покупателей. Энергоэффективные проекты с солнечными панелями экономят средства и заботятся об экологии. Системы безопасности и климат-контроль обеспечивают комфорт круглый год.

Мы ставим удовлетворение клиента на первое место, сопровождая вас от консультации до передачи объекта. Наша команда помогает с документацией и ПМЖ, упрощая процесс. С ожидаемым вступлением Кипра в Шенген к 2026 году наши объекты открывают доступ к Европе и средиземноморскому стилю жизни.

Выбирайте Coastal Edge Development LTD за дом вашей мечты, подкрепленный качеством, инновациями, поддержкой и доверием.

Услуги

Coastal Edge Development LTD: Наши услуги

Coastal Edge Development LTD делает ваш путь в недвижимости Кипра простым и надежным. Сотрудничая с проверенными застройщиками, мы предлагаем качественные, экологичные дома и инвестиции, созданные под вас. Наши услуги:

  • Продажа недвижимости: Покупайте жилую или коммерческую недвижимость — виллы, офисы и др. — с энергоэффективностью класса А, солнечными панелями, системами безопасности, центральным кондиционированием и теплыми полами.

  • Дизайн и интерьеры: Получите проекты под ключ с люксовой итальянской мебелью или экологичной мебелью из Китая, изготовленной из натуральных материалов Азии, Америки и России.

  • Юридическая поддержка: Мы оформляем все документы по сделке для безопасной и удобной покупки.

  • Помощь с оплатой: Мы консультируем по вариантам финансирования для простого процесса инвестирования.

  • ПМЖ на Кипре: Мы передаем вас нашим партнерам для оформления заявления на ПМЖ, а скорое вступление Кипра в Шенгенскую зону повышает ценность инвестиций.

  • Инвестпроекты: Выбирайте готовые коммерческие или жилые проекты для высокой доходности. Мы делимся опытом и предоставляем проверенные контакты для регистрации компаний и бухгалтерского учета.

Почему мы?
Живя на Кипре, мы знаем местный рынок и ставим ваши потребности на первое место. Наши экологичные проекты и клиентоориентированный подход гарантируют ценность. Сближение Кипра с Шенгеном делает наши объекты идеальными для инвестиций. Доверяйте Coastal Edge за качество, надежность и легкость процесса.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:27
(UTC+3:00, Asia/Nicosia)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
10:00 - 20:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты на Кипре
Антон Светашов
Антон Светашов
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