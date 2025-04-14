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Вилла Sandy Beach Villas

Героскипу, Кипр
от
$842,592
BTC
10.0224586
ETH
525.3199069
USDT
833 057.2003421
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26251
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

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Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный всего в 300 метрах от пляжа и в 10 минутах от аэропорта, Sandy Beach Villas обеспечивает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Благодаря легкому доступу к медицинским учреждениям, школам и фермерскому рынку эти виллы идеально подходят как для дома отдыха, так и для инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 197.0
Цена за м², USD 4,277
Цена квартиры, USD 842,592

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Вилла Sandy Beach Villas
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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