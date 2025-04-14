Вилла Sandy Beach Villas

Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный всего в 300 метрах от пляжа и в 10 минутах от аэропорта, Sandy Beach Villas обеспечивает идеальное сочетание спокойствия и удобства. Благодаря легкому доступу к медицинским учреждениям, школам и фермерскому рынку эти виллы идеально подходят как для дома отдыха, так и для инвестиций.