Вилла Almonds Villas

Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут похвастаться VRV-системами для эффективного климат-контроля и отопления пола для круглогодичного комфорта.

С большими окнами и балконами, обеспечивающими захватывающий вид на холмы и долины, миндальные виллы плавно сочетаются с их естественным окружением. Снаружи вы найдете пышные сады, частные бассейны и затененные террасы для обеда на фреске или отдыха под солнцем.

Внутри вас ждут просторные жилые помещения, современные кухни и удобные спальни, все готово по самым высоким стандартам. Выберите из двух, трех или четырехкомнатных вариантов, чтобы удовлетворить ваши потребности. Эпископи, погруженный в историю и культуру, предлагает горные тропы, прогулки на природе и нетронутые пляжи для любителей активного отдыха.

Almond Villas - это идеальное место для роскошной жизни в мирной и гармоничной обстановке, независимо от того, ищете ли вы постоянное место жительства или отдых. Испытайте идеальное сочетание комфорта, стиля и естественной красоты здесь.

