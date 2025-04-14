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Вилла Almonds Villas

Епископи, Кипр
от
$556,110
BTC
6.6148227
ETH
346.7111408
USDT
549 817.7557850
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
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ID: 26249
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Episkopi Pafou
  • Деревня
    Епископи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

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Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут похвастаться VRV-системами для эффективного климат-контроля и отопления пола для круглогодичного комфорта.
С большими окнами и балконами, обеспечивающими захватывающий вид на холмы и долины, миндальные виллы плавно сочетаются с их естественным окружением. Снаружи вы найдете пышные сады, частные бассейны и затененные террасы для обеда на фреске или отдыха под солнцем.
Внутри вас ждут просторные жилые помещения, современные кухни и удобные спальни, все готово по самым высоким стандартам. Выберите из двух, трех или четырехкомнатных вариантов, чтобы удовлетворить ваши потребности. Эпископи, погруженный в историю и культуру, предлагает горные тропы, прогулки на природе и нетронутые пляжи для любителей активного отдыха.
Almond Villas - это идеальное место для роскошной жизни в мирной и гармоничной обстановке, независимо от того, ищете ли вы постоянное место жительства или отдых. Испытайте идеальное сочетание комфорта, стиля и естественной красоты здесь.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 199.0
Цена за м², USD 2,795
Цена квартиры, USD 556,110

Местонахождение на карте

Епископи, Кипр

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Вилла Almonds Villas
Епископи, Кипр
от
$556,110
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Country Rose Ltd
Языки общения
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