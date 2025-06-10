  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Жилой комплекс Olivia IV

Жилой комплекс Olivia IV

Киссонерга, Кипр
от
$471,184
BTC
5.6046424
ETH
293.7632691
USDT
465 852.5278191
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26435
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой
Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитектурном стиле с качественной отделкой, закрытой территорией и продуманной планировкой. Olivia IV сочетает комфорт, стиль и отличное расположение, что делает его идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² – 372.0
Цена за м², USD 0 – 1,483
Цена квартиры, USD 471,184 – 551,630

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Жилой комплекс Coral Bay
Пейя, Кипр
от
$781,476
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Вы просматриваете
Жилой комплекс Olivia IV
Киссонерга, Кипр
от
$471,184
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Многоквартирный жилой дом VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$780,802
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 121 м²
1 объект недвижимости 1
VOS находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов и бутиков на улице Колонакиу. Пройдите немного дальше, и вы доберетесь до набережной и песчаного пляжа, чтобы прогуляться по воде, в то время как центр города находится всего в 1 км. На машине всего в нескольких минутах ез…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Kiti, Кипр
от
$831,634
Площадь 1 088 м²
1 объект недвижимости 1
Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухож…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Апарт - отель Olivia Homes
Апарт - отель Olivia Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$387,592
Площадь 50–332 м²
14 объектов недвижимости 14
Olivia Homes — это элегантные виллы на Кипре, которые идеально сочетают роскошь и природу. Каждая вилла отличается просторными комнатами, современными удобствами и высококачественной отделкой. С видом на живописные окрестности, просторные террасы и частные бассейны, эти дома предлагают комфо…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации