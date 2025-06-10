Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой

Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитектурном стиле с качественной отделкой, закрытой территорией и продуманной планировкой. Olivia IV сочетает комфорт, стиль и отличное расположение, что делает его идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью.