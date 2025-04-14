Квартира в новостройке IKARIA Suites

Парк Икария - это недавно запущенная разработка, предлагающая свежий, уникальный дизайн в Пафосе. Благодаря своей современной архитектуре, в этом проекте представлен выбор стильных 1- и 2-комнатных квартир, а также роскошных пентхаусов. Жители могут наслаждаться первоклассными удобствами, включая кафе на первом этаже, общий бассейн, спортзал под открытым небом и коворкинг-пространства. Застройка находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра Пафоса, предлагая легкий доступ ко всем достопримечательностям города.

Парк Икария также обеспечивает безопасную крытый паркинг, красиво озелененные сады и видеоконтролируемую безопасность, обеспечивая комфорт и спокойствие. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современный, удобный образ жизни в одном из лучших мест Пафоса.