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Квартира в новостройке IKARIA Suites

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
29.05.2025
$454,999
29.05.2025
$466,234
29.05.2025
$616,777
29.05.2025
$1,45 млн
BTC
5.4121276
ETH
283.6727487
USDT
449 850.8866028
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26250
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

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Парк Икария - это недавно запущенная разработка, предлагающая свежий, уникальный дизайн в Пафосе. Благодаря своей современной архитектуре, в этом проекте представлен выбор стильных 1- и 2-комнатных квартир, а также роскошных пентхаусов. Жители могут наслаждаться первоклассными удобствами, включая кафе на первом этаже, общий бассейн, спортзал под открытым небом и коворкинг-пространства. Застройка находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра Пафоса, предлагая легкий доступ ко всем достопримечательностям города.

Парк Икария также обеспечивает безопасную крытый паркинг, красиво озелененные сады и видеоконтролируемую безопасность, обеспечивая комфорт и спокойствие. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современный, удобный образ жизни в одном из лучших мест Пафоса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 7,643
Цена квартиры, USD 466,234
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 5,831
Цена квартиры, USD 612,283
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 175.0
Цена за м², USD 8,281
Цена квартиры, USD 1,45 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Квартира в новостройке IKARIA Suites
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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