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Квартиры в новостройках в Башискеле

Fatih Mahallesi
2
Servetiye Cami Mahallesi
2
Kazandere Mahallesi
2
Pasadag Mahallesi
1
Karadenizliler Mahallesi
1
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Karadenizliler Mahallesi, Турция
от
€105,052
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами, гаражом и парковкой, зелеными зонами и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.12.2024.
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
от
€146,891
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты, амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной системой безопасности.
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Cavusciftligi, Турция
от
€146,081
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€394,172
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе. Окончание строительства - 30.05.2023. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 10 км Сапанджа - 30 км Аэропорт - 80 км Стамбул - 82 км
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Cavusciftligi, Турция
от
€238,040
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад, пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами. Удобства и оснащение в доме Камин Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала.
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