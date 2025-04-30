Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Проект "Brand Vadi Istanbul" - это вершина развития роскошных вилл, охватывающая 287 000 м2 в желанном районе вилл Буйукчекмедже в Стамбуле. Этот исключительный проект включает в себя 225 тщательно разработанных отдельных вилл, каждая из которых оборудована частным бассейном и обширной садовой территорией.
С акцентом на эксклюзивное жилье вилла, "Brand Vadi Istanbul" подчеркивает архитектурное великолепие и премиальные материалы, предлагая завораживающие виды на море и озеро. Жилые пространства, ориентированные на юг, обеспечивают панорамные виды, захватывающие спокойствие озера и величие моря.
В своей сути "Brand Vadi Istanbul" интегрирует частное жилье вилла в свою философию дизайна. Сочетание современных архитектурных элементов и выдающихся материалов выделяет этот проект. С вариантами вилл от 5+1 до 10+1 планировок и размерами от 406 до 876 м2 каждая семья может найти свой идеальный дом в этом выдающемся проекте.
Особенности проекта: