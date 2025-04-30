Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Проект "Brand Vadi Istanbul" - это вершина развития роскошных вилл, охватывающая 287 000 м2 в желанном районе вилл Буйукчекмедже в Стамбуле. Этот исключительный проект включает в себя 225 тщательно разработанных отдельных вилл, каждая из которых оборудована частным бассейном и обширной садовой территорией.

С акцентом на эксклюзивное жилье вилла, "Brand Vadi Istanbul" подчеркивает архитектурное великолепие и премиальные материалы, предлагая завораживающие виды на море и озеро. Жилые пространства, ориентированные на юг, обеспечивают панорамные виды, захватывающие спокойствие озера и величие моря.

В своей сути "Brand Vadi Istanbul" интегрирует частное жилье вилла в свою философию дизайна. Сочетание современных архитектурных элементов и выдающихся материалов выделяет этот проект. С вариантами вилл от 5+1 до 10+1 планировок и размерами от 406 до 876 м2 каждая семья может найти свой идеальный дом в этом выдающемся проекте.

Особенности проекта:

Частные бассейны

Общие бассейны (крытые и открытые)

Сауна, турецкий хаммам

Фитнес-центр

Детская игровая площадка

Баскетбольная и футбольная площадки

Пруд и водные элементы

Кинозал

Зал для встреч и художественный центр

Круглосуточная охрана

Зоны отдыха

Торговые площади (Macro Center, известные рестораны и кафе, аптека)

Автомагистраль Е-5 - 15 минут

Автомагистраль ТЕМ - 5 минут

Аэропорт Стамбула - 30 минут

Университет Стамбула - 5 минут

Школа - 10 минут

Колледж - 5 минут

Пруд Бахчешехир - 10 минут

Марина Буйукчекмедже - 10 минут

Клуб конного спорта Гюрман - 6 минут

Торговый центр Акбаты - 10 минут

Больница - 15 минут

Расположение и объекты поблизости