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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$2,15 млн
18.05.2025
$2,15 млн
17.05.2025
$2,14 млн
16.05.2025
$2,14 млн
14.05.2025
$2,16 млн
13.05.2025
$2,13 млн
11.05.2025
$2,13 млн
10.05.2025
$2,14 млн
09.05.2025
$2,12 млн
08.05.2025
$2,11 млн
07.05.2025
$2,12 млн
14.04.2025
$2,11 млн
13.04.2025
$2,11 млн
12.04.2025
$2,12 млн
11.04.2025
$2,17 млн
10.04.2025
$2,17 млн
09.04.2025
$2,19 млн
08.04.2025
$2,18 млн
06.04.2025
$2,19 млн
05.04.2025
$2,17 млн
04.04.2025
$2,19 млн
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22337
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396929
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Проект "Brand Vadi Istanbul" - это вершина развития роскошных вилл, охватывающая 287 000 м2 в желанном районе вилл Буйукчекмедже в Стамбуле. Этот исключительный проект включает в себя 225 тщательно разработанных отдельных вилл, каждая из которых оборудована частным бассейном и обширной садовой территорией.

С акцентом на эксклюзивное жилье вилла, "Brand Vadi Istanbul" подчеркивает архитектурное великолепие и премиальные материалы, предлагая завораживающие виды на море и озеро. Жилые пространства, ориентированные на юг, обеспечивают панорамные виды, захватывающие спокойствие озера и величие моря.

В своей сути "Brand Vadi Istanbul" интегрирует частное жилье вилла в свою философию дизайна. Сочетание современных архитектурных элементов и выдающихся материалов выделяет этот проект. С вариантами вилл от 5+1 до 10+1 планировок и размерами от 406 до 876 м2 каждая семья может найти свой идеальный дом в этом выдающемся проекте.

Особенности проекта:

  • Частные бассейны
  • Общие бассейны (крытые и открытые)
  • Сауна, турецкий хаммам
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая площадка
  • Баскетбольная и футбольная площадки
  • Пруд и водные элементы
  • Кинозал
  • Зал для встреч и художественный центр
  • Круглосуточная охрана
  • Зоны отдыха
  • Торговые площади (Macro Center, известные рестораны и кафе, аптека)
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 15 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Университет Стамбула - 5 минут
  • Школа - 10 минут
  • Колледж - 5 минут
  • Пруд Бахчешехир - 10 минут
  • Марина Буйукчекмедже - 10 минут
  • Клуб конного спорта Гюрман - 6 минут
  • Торговый центр Акбаты - 10 минут
  • Больница - 15 минут

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$2,15 млн
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