Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция

Закрытое коммьюнити, состоящее из полностью готовых таунхаусов с 4 спальнями, в самом сердце Стамбула.

Красота природы, современный стиль жизни и итальянская архитектура - все это встречается в одном месте.

Общественные зеленые открытые пространства и непосредственная близость до озера Бахчешехир и леса Шамлар, крупнейшего в Турции.

Особенности квартир

Подробнее: кухонные шкафы и столешницы, окна с двойным остеклением, душ в каждой ванной комнате, встроенные шкафы в спальнях, все спальни с отдельной ванной комнатой и балконом с видом на район и сад.

Расположение и объекты поблизости

Бахчешехир - район современной инфраструктуры, где находится самый большой медицинский город в Европе и самая большая достопримечательность Стамбула и Турции.

Благодаря своему центральному расположению в самом сердце Стамбула и европейской части города, Бахчешехир тесно связан с достопримечательностями Стамбула. Недавно основанный район считается самостоятельным городом, включающим в себя современные жилые комплексы, парки, школы, самый большой стадион в Турции и самый большой медицинский город в Европе, что делает его известным местом медицинского туризма со всей Европы и Ближнего Востока.