  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция

Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€515,350
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Закрытое коммьюнити, состоящее из полностью готовых таунхаусов с 4 спальнями, в самом сердце Стамбула.

Красота природы, современный стиль жизни и итальянская архитектура - все это встречается в одном месте.

Общественные зеленые открытые пространства и непосредственная близость до озера Бахчешехир и леса Шамлар, крупнейшего в Турции.

Особенности квартир

Подробнее: кухонные шкафы и столешницы, окна с двойным остеклением, душ в каждой ванной комнате, встроенные шкафы в спальнях, все спальни с отдельной ванной комнатой и балконом с видом на район и сад.

Расположение и объекты поблизости

Бахчешехир - район современной инфраструктуры, где находится самый большой медицинский город в Европе и самая большая достопримечательность Стамбула и Турции.

Благодаря своему центральному расположению в самом сердце Стамбула и европейской части города, Бахчешехир тесно связан с достопримечательностями Стамбула. Недавно основанный район считается самостоятельным городом, включающим в себя современные жилые комплексы, парки, школы, самый большой стадион в Турции и самый большой медицинский город в Европе, что делает его известным местом медицинского туризма со всей Европы и Ближнего Востока.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Alanya Crystal River apartments for sale
Каракокали, Турция
от
€129,000
Жилой комплекс Т 01008
Ciplakli, Турция
от
€159,000
Жилой комплекс FENIX CENTER
Анталья, Турция
от
€280,787
Жилой комплекс Жилой Комплекс со всеми удобствами в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€99,000
Жилой комплекс Anka Residence
Boztepe, Турция
от
€100,000
Вы просматриваете
Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€515,350
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в уникальном Голд Сити
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в уникальном Голд Сити
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Квартира на продажу в Gold City расположена в Каргыджаке, откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс расположен на холме между горой Торос и Средиземным морем. Поскольку он находится на холме, перед ним не будет никакого проекта, который загораживал бы вам обзор.   Проект построен на площади более 211000 м2 и состоит из большой общей зоны, бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и главного здания. поскольку это 5-звездочный отель и проект резиденции, он предлагает роскошную жизнь с консьержем, ресторанами и спа-салонами. В 8 ресторанах a la carte подают блюда турецкой, французской, китайской и других кухонь. На первом этаже находится огромный спа-центр, в котором можно заказать массаж, турецкую баню и многие другие процедуры. Есть много бассейнов для владельцев, однако для тех, кто хотел бы насладиться золотым пляжем Средиземноморья, пляжный клуб Gold city обслуживает их бесплатно. здесь вы можете получить бесплатный шезлонг и парасейлинг Короче говоря, это пятизвездочный отель, апартаменты и проект виллы со своим сервисом, удобствами и качеством.   - Удобства 5-звездочного отеля, включая бассейн, конференц-зал, тренажерный зал, канатный парк, рестораны -Легкая аренда для определенного годового дохода -Бесплатный трансфер, бесплатные шезлонги и зонтик -Цена со скидкой
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€193,682
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с парком. Торговый центра - 2,7 км Аэропорт - 4,5 км Больница - 4 км
Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
Аланья, Турция
от
€255,000
Площадь 66–82 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Elize 2 Residence - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположенный в превосходном районе - в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 500 м от моря и песчаного пляжа Кейкубат. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банки и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. Elite Elize 2 Residence состоит из двух десятиэтажных зданий, расположенных на закрытой территории. Индивидуальный дизайн комплекса делает этот проект уникальным. На продажу предлагаются 124 комфортабельных апартамента: квартиры с одной и двумя спальнями, и дуплекс-пентхаусы с тремя спальнями. Инфраструктура: Комплекс будет иметь разнообразную инфраструктуру, к услугам жильцов: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн, водные горки; - Детский бассейн; - Кафе-бистро; - Фитнес-центр; - Закрытый бассейн; - Джакузи; - СПА-центр; - Хамам, сауна, римская парная; - Комната отдыха; - Массажный кабинет; - Настольный теннис; - Мини-клуб; - Зимний сад (лаундж); - Детская площадка; - Зона барбекю; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Расстояния: - Море и пляж: 500 м. - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Realting.com
Перейти