  2. Турция
  Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.

Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.

317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Турция
от
$295,000
18
ID: 32839
ID новостройки на Realting
In CRM: 1082
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.11.2025

Местонахождение

  • Метро
    Seyrantepe (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Skyland Istanbul - идеальный выбор для жизни, бизнеса и инвестиций!

Skyland Istanbul - роскошный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Сарыер. Он состоит из трёх основных башен (жилые дома, офисы и коммерческие помещения) и торгового центра.

Проект выделяется как один из лучших инвестиционных проектов в Стамбуле благодаря своему стратегическому расположению, современному дизайну и обширной инфраструктуре.

Цена квартир:

  • Студии - от 295.000 USD
  • Апартаменты 1+1 - от 395.000 USD
  • Апартаменты 2+1 - от 495.000 USD

Обзор проекта:

  • Площадь земельного участка: 42 000 м2 | Общая площадь застройки: 850 000 м2
  • Жилые помещения: 1094 квартиры | Площадь: 50 м2 - 450 м2
  • Офисы: 895 квартир | Площадь: 80 м2 - 1.000 м2
  • Коммерческие помещения: 144 магазина | Площадь: 41 м2 - 3.250 м2
  • Вместимость парковки: 3500 автомобилей | Зелёная зона: 10 000 м

Преимущества расположения и транспорта:

  • В самом центре района Сарыер, рядом с Белградским лесом и торговым центром Vadi Istanbul
  • Прямой доступ к автомагистрали TEM и метро, ​​обеспечивающий быстрое сообщение со всеми районами Стамбула

Предлагаемые услуги:

✅ Роскошные апартаменты с панорамным видом и системами «умный дом»
✅ Современные многофункциональные офисные помещения с продуманным дизайном
✅ Коммерческие помещения с мировыми брендами, ресторанами и развлекательными зонами
✅ Полностью оборудованная социальная инфраструктура: бассейн, тренажерный зал, сауна, турецкая баня и благоустроенные зелёные зоны
✅ Круглосуточная охрана и профессиональные услуги управления

Преимущества инвестиций в Skyland:

  • Расположение с высоким потенциалом роста
  • Выгодная инвестиционная возможность с высоким доходом от аренды
  • Возможность получения вида на жительство в Турции через инвестиции в недвижимость

Почему Skyland Istanbul?

✔ Центральное расположение с отличной транспортной доступностью
✔ Идеальное сочетание роскошной жизни и престижной деловой среды
✔ Надежная, высокодоходная и выгодная инвестиционная возможность

Если Вы ищете роскошный образ жизни, профессиональные условия для бизнеса или выгодные инвестиции, Skyland Istanbul это Ваш правильный выбор!


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Турция
Задайте все интересующие вопросы
