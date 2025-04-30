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  4. Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.

Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.

Багджылар, Турция
от
$408,000
BTC
4.8530788
ETH
254.3706076
USDT
403 383.2783790
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26127
ID новостройки на Realting
In CRM: 1170
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар
  • Метро
    Yenimahalle (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы.

Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от 2+1 до 4+1 площадью от 122 м2 до 208 м2, а также 50 коммерческих помещений.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонным гарнитуром и полностью оборудованными ванными комнатами.

Окончание строительства: август 2024 года.


Инфраструктура:

  • 2 полуолемпийских бассейна
  • Фитнес зал
  • Турецкий хамам и Сауна
  • Детская игровая площадка 
  • Парк с зонами отдыха
  • Спортивные площадки
  • Магазины и Рестораны
  • Паркинг 
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция

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Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Багджылар, Турция
от
$408,000
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