  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кагытхане
  4. Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция

Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция

Кагытхане, Турция
от
$262,073
09.07.2025
$262,073
08.07.2025
$261,259
06.07.2025
$261,297
05.07.2025
$261,720
04.07.2025
$260,671
03.07.2025
$260,964
02.07.2025
$261,081
01.07.2025
$262,630
29.06.2025
$262,592
28.06.2025
$263,067
27.06.2025
$263,265
26.06.2025
$264,668
25.06.2025
$265,531
24.06.2025
$267,807
22.06.2025
$267,061
21.06.2025
$267,319
20.06.2025
$268,676
19.06.2025
$267,722
18.06.2025
$266,374
17.06.2025
$266,824
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23215
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414553
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Основной концепцией проекта являются сервисные апартаменты, которые великолепно сочетают в себе гостиничное обслуживание и жизнь в резиденции, делая вашу жизнь более комфортабельной. Первые 2 этажа выделят под коммерческие помещения.

Проект состоит из 82 квартир с 1-4 спальнями и предлагает высококачественную отделку, инновационные материалы и предметы интерьера, светлые комнаты, высокие потолки.

  • ресторан
  • кафе
  • оздоровительный центр
  • консьерж
  • уборка квартир
  • прачечная
  • круглосуточный ресепшн и охрана
  • парковка

Компания работает с 1994 года над строительством жилых проектов и отелей в Турции. В рамках стратегии развития франшизы комплекс продвигает свой бренд в разные точки Турции и мира, стремясь к 2030 году охватить 50 отелей.

Преимущества

Идеально для сдачи на Airbnb. Ориентировочная доходность: от 8%.

Расположение и объекты поблизости

Кягытхане находится в европейской части Стамбула, рядом с Босфором и самыми популярными районами в центре города.

Стратегическое расположение, развитая транспортная сеть, метро и открытие туннеля Кягытхане — Пиялепаша делают район особенно привлекательным для инвесторов. При этом он отличается сравнительно более низкими ценами на качественное жильё.

Комплекс расположен в 150 метрах от станции метро. Рядом также находятся супермаркет, больница, университет.

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Анталья, Кепез
Средиземноморский регион, Турция
от
$102,940
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$169,723
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Оба, Турция
от
$154,821
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$87,935
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
$6,31 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$262,073
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$820,661
Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж). Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом. Удобства и оснащение в до…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$301,972
Предлагаются апартаменты с большими балконами и зимними садами. Резиденция располагает садом, тренажерным залом и крытым бассейном. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 25 км Центр города - 15 км Университет - 3 км Торговый центр - 2 км …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Nobby Suite.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Nobby Suite.
Аланья, Турция
от
$122,457
Варианты отделки С отделкой
Меблированные апартаменты с одной спальней (1+1), 50 м2, в комплексе Nobby Suite. Комплекс Nobby Suite расположен в самом центре Аланьи в 550 метрах от моря, в двух шагах от продуктовых магазинов, рядом с оживленной площадью с многочисленным ресторанам, кафе и другим объектами городской и…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации