Жилой комплекс Комплекс обслуживаемых апартаментов с рестораном и оздоровительным центром в центре Стамбула, Турция

Основной концепцией проекта являются сервисные апартаменты, которые великолепно сочетают в себе гостиничное обслуживание и жизнь в резиденции, делая вашу жизнь более комфортабельной. Первые 2 этажа выделят под коммерческие помещения.

Проект состоит из 82 квартир с 1-4 спальнями и предлагает высококачественную отделку, инновационные материалы и предметы интерьера, светлые комнаты, высокие потолки.

ресторан

кафе

оздоровительный центр

консьерж

уборка квартир

прачечная

круглосуточный ресепшн и охрана

парковка

Компания работает с 1994 года над строительством жилых проектов и отелей в Турции. В рамках стратегии развития франшизы комплекс продвигает свой бренд в разные точки Турции и мира, стремясь к 2030 году охватить 50 отелей.

Преимущества

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Расположение и объекты поблизости

Кягытхане находится в европейской части Стамбула, рядом с Босфором и самыми популярными районами в центре города.

Стратегическое расположение, развитая транспортная сеть, метро и открытие туннеля Кягытхане — Пиялепаша делают район особенно привлекательным для инвесторов. При этом он отличается сравнительно более низкими ценами на качественное жильё.

Комплекс расположен в 150 метрах от станции метро. Рядом также находятся супермаркет, больница, университет.