Istanbul Kağıthane Apartment Compound

Авсаллар, Турция

Avsallar Garden - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс. Комплекс расположен на площади 1468 кв. м. и состоит из одного 7 этажного блока, включающего в себя 21 апартамент в современном дизайне. Проект находится по адресу: Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция, всего в 1 км от центра! Авсаллар - это экологически чистый район с всемирно известным пляжем Инжекум. Это место славится своей природной красотой, большим количеством зелени и богатым выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, базар в центре города, магазины и сувенирные лавки, которые расположены повсюду. Все квартиры сдаются с отделкой, укомплектованным санузлом и кухонным гарнитуром. На территории комплекса имеется вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Комплекс Avsallar Garden имеет прекрасные перспективы для инвестирования. Квартиры можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду. ПЛЮСЫ ЖК: - Открытый бассейн - Тренажерный зал - Сауна/хамам - Парковка - Настольный теннис - Баскетбольная/футбольная площадки - Тренажерный зал - Видеонаблюдение 7/24 - Детская площадка - Детская комната - Охрана 24/7 Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!