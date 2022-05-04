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Istanbul Kağıthane Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€55,926
;
24
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жизнь в Стамбуле. Высокие инвестиционные характеристики благодаря близости к миру торговли, финансов и туристических достопримечательностей. Готовые титульные акты; цены самые лучшие на рынке недвижимости с возможными взносами. В центре узла экспресс-перевозок, возле главных дорог города. Современные апартаменты с интеллектуальными системами и видом на зеленые зоны и городские районы.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€55,926
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Резиденция состоит из здания, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Особенности квартир Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха. Расположение и объекты поблизости Современный жилой комплекс удачно расположен в курортном районе Аланьи, Махмутлар. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 300 метрах от резиденции. Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
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Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций. Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта. Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
Жилой комплекс Квартира с видом на природную красоту
Авсаллар, Турция
от
€108,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 47 м²
1 объект 1
Avsallar Garden - это новый роскошный жилой комплекс класса люкс. Комплекс расположен на площади 1468 кв. м. и состоит из одного 7 этажного блока, включающего в себя 21 апартамент в современном дизайне. Проект находится по адресу: Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, Турция, всего в 1 км от центра! Авсаллар - это экологически чистый район с всемирно известным пляжем Инжекум. Это место славится своей природной красотой, большим количеством зелени и богатым выбором развлечений: рестораны, бары, дискотеки, базар в центре города, магазины и сувенирные лавки, которые расположены повсюду. Все квартиры сдаются с отделкой, укомплектованным санузлом и кухонным гарнитуром. На территории комплекса имеется вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Комплекс Avsallar Garden имеет прекрасные перспективы для инвестирования. Квартиры можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду. ПЛЮСЫ ЖК: - Открытый бассейн - Тренажерный зал - Сауна/хамам - Парковка - Настольный теннис - Баскетбольная/футбольная площадки - Тренажерный зал - Видеонаблюдение 7/24 - Детская площадка - Детская комната - Охрана 24/7 Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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