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Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€390,535
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19
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О комплексе

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.

Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.

27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.

Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.

Расположение и объекты поблизости
  • Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин
  • Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин
  • Золотой Рог - 850 м, 6 мин
  • Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин
  • Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин
  • Галатская башня - 7 км, 12 мин
  • Базар специй — 6 км, 10 мин
  • Гранд базар — 7 км, 12 мин
  • Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км
  • Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин
  • М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин
  • Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м
  • Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км
  • Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин
  • Стамбульский университет – 6 км, 9 мин
  • Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин
  • Университет Халич – 5 км, 7 мин
  • Университет Билги - 5,5 км, 8 мин
  • Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин
  • Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин
  • Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин
  • Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин
  • Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком
  • Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком
  • Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)
  • Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин
  • Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин
  • Больница Рами – 1,8 км, 2 мин
  • Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин
  • Торговый центр Axis İstanbul — 800 м
  • Торговый центр Cevahir — 15 мин
  • ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае
  • ТЦ Zorlu Center - 10 мин
  • Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин
  • Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€390,535
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