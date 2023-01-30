Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.
Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.
27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.
Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.
Расположение и объекты поблизости
- Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин
- Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин
- Золотой Рог - 850 м, 6 мин
- Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин
- Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин
- Галатская башня - 7 км, 12 мин
- Базар специй — 6 км, 10 мин
- Гранд базар — 7 км, 12 мин
- Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км
- Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин
- М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин
- Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м
- Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км
- Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин
- Стамбульский университет – 6 км, 9 мин
- Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин
- Университет Халич – 5 км, 7 мин
- Университет Билги - 5,5 км, 8 мин
- Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин
- Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин
- Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин
- Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин
- Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком
- Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком
- Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)
- Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин
- Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин
- Больница Рами – 1,8 км, 2 мин
- Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин
- Торговый центр Axis İstanbul — 800 м
- Торговый центр Cevahir — 15 мин
- ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае
- ТЦ Zorlu Center - 10 мин
- Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин
- Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин