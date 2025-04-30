Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.

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Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2.

Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в пешей доступности магазины, рестораны, в 200 метрах от метро, в 1 км от шоссе ТЕМ, то Е-5 - 7 км, до аэропорта Сабиха Гокчен 29 км.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2024 года.



Инфраструктура:

Декоративные бассейны

Прогулочные зоны

Зоны отдыха

Крытая парковка

Охрана 24/7



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