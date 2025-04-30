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  4. Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.

Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.

Умрание, Турция
от
$350,000
BTC
4.1631803
ETH
218.2100801
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26126
ID новостройки на Realting
In CRM: 1105
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2.

Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в пешей доступности магазины, рестораны, в 200 метрах от метро, в 1 км от шоссе ТЕМ, то Е-5 - 7 км, до аэропорта Сабиха Гокчен 29 км.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2024 года.


Инфраструктура:

  • Декоративные бассейны
  • Прогулочные зоны
  • Зоны отдыха
  • Крытая парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Умрание, Турция

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Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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