Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Didim, Турция

от €180,000

4-Спальня Полностью меблированная Двухуровневая Квартира - Идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Didim Turkey. Дуплекс с 4 спальнями в идеальном комплексе, готовом к проживанию, в Дидим Эфелер Махаллеси. Стоимость за деньги недвижимость в Didim Турция. Близко ко всем удобствам. Дидим - один из центров отдыха, расположенный на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и сочетающий в себе множество природных красот. Желающие отдохнуть в Дидиме и пожить летом и зимой встретятся с Милетским музеем, Храмом Аполлона, Древним городом Приене, Пляж Акбук и множество природных красот. Здесь растут различные деревья и цветы бугенвиллеи в виде коридора у входной двери комплекса. Он предлагает приятную жизнь с общим бассейном, большим садом, зонами отдыха и террасой для принятия солнечных ванн. Двухуровневая квартира 220 м2 гостиная, 4 спальни, гостиная и кухня являются отдельными. Есть 2 полностью оборудованные семейные ванные комнаты. 4 спальня дуплекс квартира будет поставлена полностью меблирована в хорошем состоянии. Вы сможете наблюдать закат из своего дома с ваших 2 балконов с видом на Храм Аполлона. Это идеальная дуплексная квартира для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость в Дидиме, как в течение года, так и летом. С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС