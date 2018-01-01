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Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€282,645
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13
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видами на море и город.

Резиденция располагает зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой и детским садом, баскетбольной площадкой, садами, декоративным прудом, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркеты - 2 минуты
  • Порт - 2 минуты
  • Парк - 5 минут
  • Рынок - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 30 км (45 минут)
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Автомагистраль E-5 - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€282,645
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Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Пляж - 1 км Центр города - 45 км Торговый центр - 8 км Аэропорт - 40 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км
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Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Аванос, Турция
от
€550,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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