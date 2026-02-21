  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Газиосманпаша
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Газиосманпаше, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$398,051
Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, детской площадкой, бассейном, садом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 100 метров Автомагистраль Е-5 - 3,5 км Маслак - 10 минут Новый аэропорт - 30 минут Таксим - 15 минут …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$193,993
Особенности: Пышные ухоженные сады Пешеходные и беговые дорожки Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха Каскадные бассейны и декоративные водные элементы Безопасные общие зоны для максимального комфорта Многофункциональные пространства Фитнес-центр Сауна Спа Террасы дл…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$235,777
Комплекс предлагает элитные апартаменты с непревзойденным видом на море, которые обеспечат для своих владельцев атмосферу элегантности и умиротворения. Резиденция построена с использованием передовых технологий, располагает современной инфраструктурой и включает 360 продуманных апартаментов,…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Газиосманпаша, Турция
от
$129,462
Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпасе, одном из центральных районов Стамбула. Он находится недалеко от всех транспортных линий, коммерческих центров, объектов и услуг. Это жилой проект, подходящий для инвестиций, с готовым титульны…
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Газиосманпаша, Турция
от
$49,532
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим до…
Binaa Investment
