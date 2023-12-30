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Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция

Ataevler Mahallesi, Турция
от
€182,335
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20
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.

Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой.

Окончание строительства - 30.12.2023.

Расположение и объекты поблизости

Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула

Местонахождение новостройки
Ataevler Mahallesi, Турция

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Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€182,335
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