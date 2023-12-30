Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция

Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой.
Окончание строительства - 30.12.2023.Расположение и объекты поблизости
Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула