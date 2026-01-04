  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Картепе
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Картепе, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Картепе, Турция
от
$90,268
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 65 м²
1 объект недвижимости 1
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
90,268
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Картепе, Турция
от
$156,116
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн,…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Картепе, Турция
от
$152,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501 квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апар…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$160,108
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную си…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$148,582
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309 квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
