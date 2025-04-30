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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
14.04.2025
$188,733
13.04.2025
$188,843
12.04.2025
$189,546
11.04.2025
$193,831
10.04.2025
$194,621
09.04.2025
$195,598
08.04.2025
$195,476
06.04.2025
$195,592
05.04.2025
$193,811
04.04.2025
$196,399
03.04.2025
$198,576
02.04.2025
$198,160
01.04.2025
$197,711
30.03.2025
$197,106
29.03.2025
$198,578
28.03.2025
$199,302
27.03.2025
$198,603
26.03.2025
$198,479
25.03.2025
$197,800
24.03.2025
$197,124
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24917
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420883
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Современный комплекс предлагает студии и квартиры с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет помещение для хранения.

Особенности проекта:

  • крытая 4-уровневая парковка
  • 2-этажный торговый центр
  • 2 открытых бассейна
  • детская площадка
  • фитнес-центр
  • кафе и рестораны
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станциями метро и метробуса, автобусными остановками.

  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
  • Торговый центр - 1 минута
  • Mall of Istanbul - 5 минут
  • Университеты и школы - 5-10 минут
  • Больницы - 5-10 минут

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,905
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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