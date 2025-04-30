Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция

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Жилой комплекс Nordic Art
Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различной планировки и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области строительства, строительства и дизайна.
Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алани…
Данный комплекс будет состоять из одного жилого блока, 5 этажей и всего 10 апартаментов. Для жителей комплекса будет доступна собственная инфраструктура: бассейн, детский бассейн, лифт, зона барбекю, лобби, охрана, фойе, парковка, детская площадка. Оживленный район обеспечивает превосходную…
Жилой комплекс Nobby Suite
Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования!
Расстояние до моря:550m
Преимущества
Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным д…