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Квартиры в новостройках в Санджактепе

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Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Санджактепе, Турция
от
€270,095
Площадь 116–198 м²
3 объекта 3
Агентство: Property Advisor Turkey
Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула. Наш проект находится в Санчактепе. Он также известен как новый финансовый центр Стамбула. Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252 Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок. Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1. Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа. Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства. По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Pasakoey, Турция
от
€398,287
Агентство: TRANIO
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Транспорт Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин Автовокзал - 1 мин Шоссе E80 - 2 минуты Мост FSM - 30 минут Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут Торговые центры рядом ТЦ Rings - 10 мин пешком ТЦ Атлас Парк - 10 мин ТЦ Виапорт - 10 минут на машине Учебные заведения Okyanus Koleji через дорогу Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта Университет Малтепе Университет Йедитепе Университет Мармара Больницы рядом Аджибадем Санджактепе Больница Сайги Больница Эрсой Больница Дуньягоз
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