Санджактепе, Турция

от €270,095

116–198 м² 3

Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула. Наш проект находится в Санчактепе. Он также известен как новый финансовый центр Стамбула. Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252 Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок. Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1. Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа. Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства. По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.