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Квартиры от застройщика в Санджактепе, Турция

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Стамбул
11
Анталья
85
Измир
14
Аланья
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$418,827
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Располож…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$300,111
Предлагаются апартаменты с большими балконами и зимними садами. Резиденция располагает садом, тренажерным залом и крытым бассейном. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 25 км Центр города - 15 км Университет - 3 км Торговый центр - 2 км …
Агентство
TRANIO
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На карте
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