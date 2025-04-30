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Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$416,313
18.05.2025
$416,313
17.05.2025
$414,778
16.05.2025
$415,055
14.05.2025
$418,395
13.05.2025
$413,934
11.05.2025
$413,042
10.05.2025
$414,421
09.05.2025
$411,055
08.05.2025
$409,559
07.05.2025
$410,976
14.04.2025
$409,131
13.04.2025
$409,372
12.04.2025
$410,896
11.04.2025
$420,184
10.04.2025
$421,897
09.04.2025
$424,014
08.04.2025
$423,751
06.04.2025
$424,002
05.04.2025
$420,139
04.04.2025
$425,751
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22340
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396935
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Инфраструктура проекта:

  • ухоженные зеленые зоны
  • открытые спортивные зоны
  • тренажерный зал
  • спа-центр
  • сауна и парная
  • крытый бассейн
  • детские площадки
  • собственные парковочные места

Окончание строительства - 30 декабря 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый уентр - 3 км
  • Станция метро - 1 км
  • Университет - 2 км
  • Больница - 4 км
  • Аэропорт - 20 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 1 км

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$416,313
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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