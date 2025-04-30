Жилой комплекс Новый эилой комплекс с бассейном, спа-центром и зелеными зонами, Стамбул, Турция

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Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера.
Инфраструктура комплекса:
бассейн
бар у бассейна
парк
фитнес-центр
сауна
игровые площадки для всех возрастов
костровые зоны на открытом воздухе
Особенности квартир
Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями.
Расположение и объек…
Почему вы должны купить недвижимость здесь? - Люкс качество, продуманное до мелочей по доступной цене; - Потрясающий панорамный вид на средиземное море и Торосские горы; - Большая территория в 26 000 м2; - Инфраструктура пятизвездочного отеля у вас дома; - Проект не имеющий аналогов в данном…