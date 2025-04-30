Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

Ускюдар, Турция

Почему это свойство؟ Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор. У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации. Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными …