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  4. Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

Башискеле, Турция
от
$113,804
14.04.2025
$113,305
13.04.2025
$113,371
12.04.2025
$113,794
11.04.2025
$116,366
10.04.2025
$116,840
09.04.2025
$117,426
08.04.2025
$117,353
06.04.2025
$117,423
05.04.2025
$116,354
04.04.2025
$117,908
03.04.2025
$119,214
02.04.2025
$118,965
01.04.2025
$118,696
30.03.2025
$118,332
29.03.2025
$119,216
28.03.2025
$119,651
27.03.2025
$119,231
26.03.2025
$119,157
25.03.2025
$118,749
24.03.2025
$118,343
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ID: 19742
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372190
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башискеле

О комплексе

Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, крытой парковкой, кафе, детскими площадками.

Окончание строительства - 30.06.2025.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 10 минут
  • Больницы - 10 минут
  • Озеро Сапанджа - 30 минут
  • Горнолыжный центр - 35 минут
  • Аэропорт - 45 минут

Местонахождение на карте

Башискеле, Турция

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Башискеле, Турция
от
$113,804
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