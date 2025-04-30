Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция

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Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями.
Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха, включая сауну и хаммам.
Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Район Мезитли, микрорайон Тедже. Расстояние…
Проект состоит из 453 квартир и 47 коммерческих единиц. Есть возможность выбора между различными планировками. Квартиры с 1-4 спальнями.
В дополнение к апартаментам, в проекте есть полный доступ ко всем удобствам: бассейны, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, спортивные площадки, кафе, ме…
Почему это свойство؟
Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор.
У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации.
Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными …