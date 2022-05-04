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Istanbul Taksim Residence Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€201,867
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20
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула. Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами. Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной близости от некоторых из самых престижных университетов. Это комплексный проект для динамичной жизни, включающий развлечения, искусство, культуру и коммерцию в центре старого города. С системой «Дом в доме» эксклюзивные номера можно забронировать в любое время по разумной цене.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Taksim Residence Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€201,867
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Stay Property
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 57 до 112 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Застройщик
Stay Property
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Агентство
TRANIO
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