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Istanbul Eyup Sultan Apartment compound

Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€343,686
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36
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула. Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле. Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для тех, кто ищет предложения рассрочки. Оснащен умной домашней системой -, чтобы насладиться преимуществами современности и роскоши. Просторные балконы, вид на море, зеленые насаждения и комплексные услуги.
Местонахождение новостройки
Rami Cuma Mahallesi, Турция

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Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€343,686
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Basic Apartment Real Estate
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Basic Apartment Real Estate
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Binaa Investment
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Binaa Investment
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