Istanbul Eyup Sultan Apartment compound

Авсаллар, Турция

Район Авсаллар обладает развитой инфраструктурой. В пешей доступности от комплекса действуют общеобразовательные учреждения: школы, колледжи и детские сады, за покупками жители жилого комплекса смогут ходить в многочисленные магазины, которые находятся по близости, так же неподалеку расположены кафе бары и рестораны. На личном транспорте можно легко добраться до центра Алании примерно за 15 минут, помимо личного транспорта жители комплекса смогут воспользоваться городским транспортом: автобусом или такси. Данный комплекс комфорт-класса от застройщика с отличной репутацией, находится в тихом семейном районе, в локации с благоприятной экологией всего в 1 километре от пляжа Инжекум и соснового леса. Подобное соседство позволит в любое время года проводить время на свежем воздухе, устраивать пикники или утренние пробежки. Комплекс будет располагаться на небольшой закрытой территории 950 м2 с различной планировкой квартир сданных в эксплуатацию в чистовой отделке. Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023 Первоначальный взнос 30% остаток платежа в рассрочку на весь переол строительства комплекса.