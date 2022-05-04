Istanbul Eyup Sultan Apartment compound

Почему это свойство؟
Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула.
Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле.
Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для тех, кто ищет предложения рассрочки.
Оснащен умной домашней системой -, чтобы насладиться преимуществами современности и роскоши.
Просторные балконы, вид на море, зеленые насаждения и комплексные услуги.
Местонахождение новостройки
Rami Cuma Mahallesi, Турция
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Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всей инфраструктуры города. А так же рядом с живописной рекой Дим, магазинами и ресторанами и всего в 500 метрах от пляжа. Прекрасная, чистая квартира, расположенная недалеко от популярного центра Оба. Эта уютная квартира площадью 120 м2, с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе с бассейном и зелеными зонами. Прекрасно подходит для отдыха и постоянного места жительства. Бассейн работает в течение всего лета. Квартира имеет просторную и светлую гостиную с большой террасой с хорошим видом на окрестности. БассейнЛифтБлизко ко всем удобствамПешком до пляжаОкна ПВХКерамический пол
Район Авсаллар обладает развитой инфраструктурой. В пешей доступности от комплекса действуют общеобразовательные учреждения: школы, колледжи и детские сады, за покупками жители жилого комплекса смогут ходить в многочисленные магазины, которые находятся по близости, так же неподалеку расположены кафе бары и рестораны. На личном транспорте можно легко добраться до центра Алании примерно за 15 минут, помимо личного транспорта жители комплекса смогут воспользоваться городским транспортом: автобусом или такси. Данный комплекс комфорт-класса от застройщика с отличной репутацией, находится в тихом семейном районе, в локации с благоприятной экологией всего в 1 километре от пляжа Инжекум и соснового леса. Подобное соседство позволит в любое время года проводить время на свежем воздухе, устраивать пикники или утренние пробежки. Комплекс будет располагаться на небольшой закрытой территории 950 м2 с различной планировкой квартир сданных в эксплуатацию в чистовой отделке. Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023 Первоначальный взнос 30% остаток платежа в рассрочку на весь переол строительства комплекса.
Почему это свойство؟
Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов.
Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций.
Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам.
Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка.
Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул.
Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.