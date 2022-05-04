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Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€163,766
;
36
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О комплексе

Почему это свойство؟ Расположение проекта делает его отличной инвестиционной возможностью; из-за его близости к Стамбульскому каналу и Бассейновой скоростной дороге. Современная архитектура и уникальный дизайн соответствуют всем вкусам. Проект гарантирован турецким правительством. Титул готов по запросу. Подходит для процедур владения недвижимостью для турецкого гражданства. Он находится недалеко от крупной дорожной сети, линий метро и метро.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€163,766
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
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