Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound

Почему это свойство؟
Расположение проекта делает его отличной инвестиционной возможностью; из-за его близости к Стамбульскому каналу и Бассейновой скоростной дороге.
Современная архитектура и уникальный дизайн соответствуют всем вкусам.
Проект гарантирован турецким правительством. Титул готов по запросу.
Подходит для процедур владения недвижимостью для турецкого гражданства.
Он находится недалеко от крупной дорожной сети, линий метро и метро.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Квартира Вашей мечты !!!
г. Мерсин, район Мезитли
Квартиры 1+1 и 2+1
1+1 58М2 Общая площадь.
2+1 70М2 Общая площадь
ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 1300 метров
ЦЕНТР ГОРОДА МЕРСИНА
ФИТНЕС В ПОМЕЩЕНИИ
БАССЕЙН -ПЛОЩАДКА
АКВАПАРК
БАНЯ (2 шт)
САУНА(2 шт)
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕНЕРАТОР ПОЛНЫЙ
24/7 БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМА КАМЕР
ЗОНА ОТДЫХА
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вся транспортная развязка, частные сады/школы, государственные сады/школы, магазины ШОК, БИМ, А101, Мигросс, пекарня, рестораны, кафе.
Первый взнос 50%, остальное на 18 месяцев рассрочка беспроцентная
ДАТА РАБОТЫ: 30.01.2023 г.
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.
Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.
Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.
В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.
Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Новая резиденция в Демирташ предлагает вам с легкостью приобрести недвижимость у моря и зарабатывать на ней! Доступная роскошь, развитая внутренняя инфраструктура и максимальный комфорт - всё это характеризует жилой комплекс, который будет возводиться на площади 3050 квадратных метров. Это шанс оказаться в окружении природы и насладиться мягким средиземноморским климатом в престижном пригороде. Большой выбор досуговых зон на территории идеален для семейного времяпрепровождения и повседневных дел.
Общая площадь застройки 3050 квадратных метров. Общее количество квартир 52.
Всего в комплексе 10 дуплексов 2+1 общей площадью 118 м.кв. и 42 апартамента 1+1 общей площадью 49 м.кв.
Высокодоходный проект для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость.
Трансферт до пляжа.