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Istanbul Kucukcekmece residence project

Мраморноморский регион, Турция
от
€79,209
;
18
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект расположен в отличительном жилом районе Кукукчекмеце, в европейском Стамбуле. Проект окружен сервисными центрами, университетами, парками, торговыми центрами и кафе.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kucukcekmece residence project
Мраморноморский регион, Турция
от
€79,209
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Stay Property
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