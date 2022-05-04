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Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€146,276
;
13
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город. Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро. Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции. Он отвечает требованиям турецкого гражданства, с готовым титульным документом для доставки. Он окружен многими известными университетами, школами и торговыми центрами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€146,276
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Nordic Property
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Застройщик
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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