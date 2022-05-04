Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound

Авсаллар, Турция

Жилой Комплекс расположен в районе Авсаллар на дороге аэропорта Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни хоть и хватает, но на первый план район выходит своей природой и чистым воздухом. Это экологический район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний, в шаговой доступности от представленного проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект состоящий из 2 блоков и 91 квартиры, предлагает квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 в качестве жилых помещений. В инфраструктуру комплекса входят: крытый зимний бассейн, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, парная комната, фитнес зал с тренажерами, комната отдыха, напольные уличные шахматы, детская площадка, игровая, бесплатный Wi-Fi, спутниковая система, видеонаблюдение, электрогенератор, парковка. Также предусмотрен шаттл сервис до пляжа для жильцов дома. Завершение проекта запланировано на май 2023 года.