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Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€351,539
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О комплексе

Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов.

В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.

  • Парк и ТЦ Marmara Park - 600 м
  • Парк Yaşam Vadisi - 2,3 км
  • ТЦ Perlavista - 3,6 км
  • Яхтенная гавань West Istanbul Marina - 7 км
  • Больница Medicana International - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€351,539
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