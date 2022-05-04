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Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul

Эсеньюрт, Турция
от
€272,015
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16
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфортной жизнью. Высокая стоимость инвестиций - благодаря непрерывной арендной плате в течение 15 лет. Это позволяет вам получить турецкое гражданство, владея недвижимостью. Возможность для бизнесменов инвестировать в офисные квартиры и магазины. Услуги высокого качества и все социальные объекты в непосредственной близости от вашего места жительства.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция

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Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Эсеньюрт, Турция
от
€272,015
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Property Advisor Turkey
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Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
от
€99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Представляем Вашему вниманию новый современный проект, расположенный на западе Алании в районе Паяллар.  В последнее время в районном Паяллар активно интересуются инвесторы со всего мира и поступают средства на развитие инфраструктуры местности. На данном этапе у вас есть возможность приобрести недвижимость по самым низким и выгодным ценам.   На территории в 3 095 квадратных метров будет расположен комплекс, состоящий из 1 – ого  7-этажных блоков и развитой инфраструктуры комплекса.  Квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделкой, с использованием высококачественных материалов. Будет установлен кухонный гарнитур с нишами под бытовую технику, полностью укомплектованные ванные комнаты, точечным освещением и выводами под систему кондиционирования.  Суммарно представлено 57 квартиры от 50 м² до 135 м² различной планировки. Удаленность от моря составляет 2,5 км. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, бемедка, комната отдыха, настольный теннис, открытая и закрытая детские площадки, парковка для велосипедов, сервис до моря. Начало строительства проекта: 30.03.2023 Окончание строительства проекта: 30.09.2024
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
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