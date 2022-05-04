Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul

Payallar, Турция

Представляем Вашему вниманию новый современный проект, расположенный на западе Алании в районе Паяллар. В последнее время в районном Паяллар активно интересуются инвесторы со всего мира и поступают средства на развитие инфраструктуры местности. На данном этапе у вас есть возможность приобрести недвижимость по самым низким и выгодным ценам. На территории в 3 095 квадратных метров будет расположен комплекс, состоящий из 1 – ого 7-этажных блоков и развитой инфраструктуры комплекса. Квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделкой, с использованием высококачественных материалов. Будет установлен кухонный гарнитур с нишами под бытовую технику, полностью укомплектованные ванные комнаты, точечным освещением и выводами под систему кондиционирования. Суммарно представлено 57 квартиры от 50 м² до 135 м² различной планировки. Удаленность от моря составляет 2,5 км. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, бемедка, комната отдыха, настольный теннис, открытая и закрытая детские площадки, парковка для велосипедов, сервис до моря. Начало строительства проекта: 30.03.2023 Окончание строительства проекта: 30.09.2024