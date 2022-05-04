Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul

Почему это свойство؟
Он расположен в зеленой зоне Бахчезехира, где роскошные номера с комфортной жизнью.
Высокая стоимость инвестиций - благодаря непрерывной арендной плате в течение 15 лет.
Это позволяет вам получить турецкое гражданство, владея недвижимостью.
Возможность для бизнесменов инвестировать в офисные квартиры и магазины.
Услуги высокого качества и все социальные объекты в непосредственной близости от вашего места жительства.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция
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📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.
📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная
📌 Уникальный вид на море с десятого этажа
📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.
Почему это свойство؟
Он находится в центре города посреди двух мостов, откуда открывается захватывающий вид на Босфор.
У вас будет шанс жить в древнем районе Ченгилкоя с ароматом истории и цивилизации.
Он имеет горизонтальный архитектурный стиль, с несколькими этажами, садами и просторными балконами.
Это недалеко от морского транспорта; Что облегчает доступ к любой точке Стамбула.
Есть возможность заплатить в рассрочку, с готовым титульным актом и возможностью получить гражданство.
Представляем Вашему вниманию новый современный проект, расположенный на западе Алании в районе Паяллар.
В последнее время в районном Паяллар активно интересуются инвесторы со всего мира и поступают средства на развитие инфраструктуры местности. На данном этапе у вас есть возможность приобрести недвижимость по самым низким и выгодным ценам.
На территории в 3 095 квадратных метров будет расположен комплекс, состоящий из 1 – ого 7-этажных блоков и развитой инфраструктуры комплекса.
Квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделкой, с использованием высококачественных материалов. Будет установлен кухонный гарнитур с нишами под бытовую технику, полностью укомплектованные ванные комнаты, точечным освещением и выводами под систему кондиционирования.
Суммарно представлено 57 квартиры от 50 м² до 135 м² различной планировки.
Удаленность от моря составляет 2,5 км.
Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, сауна, фитнес, турецкий хамам, бемедка, комната отдыха, настольный теннис, открытая и закрытая детские площадки, парковка для велосипедов, сервис до моря.
Начало строительства проекта: 30.03.2023
Окончание строительства проекта: 30.09.2024