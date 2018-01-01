Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция

Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.
ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.
Типы апартаментов - стандартные квартиры и дуплексы с 2-5 спальнями. В апартаментах есть террасы или французские балконы
Строительством занимается опытный девелопер со стажем более 65 лет и множеством международных наград.Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть кафе, места для загара и благоустроенный собственный парк с прудами, дорожками, террасами и водопадами. В центре парка — трёхсотлетняя калабрийская сосна, местная достопримечательность.Расположение и объекты поблизости
В Ускюдаре сохранились древние дворцы, фонтаны и площади. В этом районе запрещена высотная и плотная застройка. Ускюдар — любимый район местных состоятельных семей.