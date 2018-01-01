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Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,29 млн
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16
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О комплексе

Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.

ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.

Типы апартаментов - стандартные квартиры и дуплексы с 2-5 спальнями. В апартаментах есть террасы или французские балконы

Строительством занимается опытный девелопер со стажем более 65 лет и множеством международных наград.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кафе, места для загара и благоустроенный собственный парк с прудами, дорожками, террасами и водопадами. В центре парка — трёхсотлетняя калабрийская сосна, местная достопримечательность.

Расположение и объекты поблизости

В Ускюдаре сохранились древние дворцы, фонтаны и площади. В этом районе запрещена высотная и плотная застройка. Ускюдар — любимый район местных состоятельных семей.

  • Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км.
  • До первого Босфорского моста 5 км.
  • Автобусная остановка — 50 м.
  • Станция метро — 3,7 км.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,29 млн
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