Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция

Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.

ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.

Типы апартаментов - стандартные квартиры и дуплексы с 2-5 спальнями. В апартаментах есть террасы или французские балконы

Строительством занимается опытный девелопер со стажем более 65 лет и множеством международных наград.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кафе, места для загара и благоустроенный собственный парк с прудами, дорожками, террасами и водопадами. В центре парка — трёхсотлетняя калабрийская сосна, местная достопримечательность.

Расположение и объекты поблизости

В Ускюдаре сохранились древние дворцы, фонтаны и площади. В этом районе запрещена высотная и плотная застройка. Ускюдар — любимый район местных состоятельных семей.