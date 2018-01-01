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Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€450,263
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13
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О комплексе

Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами.

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Особенности квартир
  • Стальная дверь с отделкой из дерева
  • Видеодомофон
  • Ламинат
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина
  • Двойные стеклопакеты
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами.

  • Пляж - 3 км
  • Аэропорт - 25 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€450,263
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