Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

от €222,200

Сдача в: 2024

Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу! В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.