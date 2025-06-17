Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Стамбул, Турция

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MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), конференц-залом и библиотекой, аквапарком, кафе и баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, собственным пляжем, консьер…