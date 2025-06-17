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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Стамбул, Турция

Чекмекёй, Турция
от
$1,66 млн
06.07.2025
$1,66 млн
05.07.2025
$1,66 млн
04.07.2025
$1,66 млн
03.07.2025
$1,66 млн
02.07.2025
$1,66 млн
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$1,67 млн
28.06.2025
$1,67 млн
27.06.2025
$1,67 млн
26.06.2025
$1,68 млн
25.06.2025
$1,69 млн
24.06.2025
$1,70 млн
22.06.2025
$1,70 млн
21.06.2025
$1,70 млн
20.06.2025
$1,71 млн
19.06.2025
$1,70 млн
18.06.2025
$1,69 млн
17.06.2025
$1,70 млн
15.06.2025
$1,69 млн
14.06.2025
$1,69 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23186
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414004
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Чекмекёй

О комплексе

Особенности проекта:

  • собственный бассейн
  • балконы
  • система "умный дом"
  • живописный вид
  • ухоженные сады
  • охрана и видеонаблюдение
  • огороженная зеленая территория
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • Паркет
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и центром города.

Местонахождение на карте

Чекмекёй, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,66 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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