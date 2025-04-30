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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$644,180
14.04.2025
$641,359
13.04.2025
$641,735
12.04.2025
$644,124
11.04.2025
$658,684
10.04.2025
$661,369
09.04.2025
$664,687
08.04.2025
$664,275
06.04.2025
$664,668
05.04.2025
$658,613
04.04.2025
$667,410
03.04.2025
$674,810
02.04.2025
$672,871
01.04.2025
$671,348
30.03.2025
$669,293
29.03.2025
$674,290
28.03.2025
$676,750
27.03.2025
$674,379
26.03.2025
$673,958
25.03.2025
$671,651
24.03.2025
$669,354
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19794
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373188
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Предлагаются просторные квартиры с большими балконами.

Резиденция располагает детскими площадками, зелеными зонами, фитнес-залом, беговыми и пешеходными дорожками, бассейном.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 20 км
  • Торговый центр - 500 метров
  • Станция метро - 800 метров
  • Университет - 4 км
  • Больница - 1 км
  • Аэропорт - 20 км

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$644,180
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