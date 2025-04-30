Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина.
Расположение и объекты поблизости
Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в област…
Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.
Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.
Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой пло…
Квартира в жилом комплексе в Кестеле
Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.
На территории Кестеля н…