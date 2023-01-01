Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

от €126,000

65–80 м² 3

Сдача в: 2024

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА! Переуступка квартиры - это заключение договора. по которому переуступается право собственности на объект инвестирования. Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе. Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!! Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!! ПАЯЛЛАР ТАУЭРС. Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году. Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир. Инфраструктура : Бассейн Шок бассейн (со льдом) Сауна Фитнес Хамам Паровая комната Автопарк Трансфер на море Крытая детская игровая площадка Я помогаю выгодно инвестировать! НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!