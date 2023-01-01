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Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Авджылар, Турция
от
€312,284
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О комплексе

Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5.

  • Автомагистраль Е-5 - 1 минута
  • Станция метробуса - 1 минута
  • Автомагистраль ТЕМ - 20 минут
  • Больница - 1 минута
  • Торговый центр - 1 минута
  • Университет - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция

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Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
€312,284
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