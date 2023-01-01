Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция

ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА!
Переуступка квартиры - это заключение договора.
по которому переуступается право собственности на объект инвестирования.
Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию
Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе.
Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!!
Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!!
ПАЯЛЛАР ТАУЭРС.
Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году.
Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир.
Инфраструктура :
Бассейн
Шок бассейн (со льдом)
Сауна
Фитнес
Хамам
Паровая комната
Автопарк
Трансфер на море
Крытая детская игровая площадка
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Данный жилой комплекс ведет свое строительство натерритории с общей площадью 2380 м2 и всего в 600 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из двух жилых блоков с разными вариантами планировок квартир. Основным приимуществом данного жилого комплекса является его месторасположение, в самом центре Алании вблизи знаменитого пляжа Клеопатры. Вблизи комплекса будут находится все социальные объекты обязательные для ежедневных нужд, такие как: магазины, супермаркеты, аптеки, поликлиника, школы, детские сады, бары, рестораны, почта и многое другое. Так же для комфорта гостей и жильцов данного комплекса на закрытой собственной территориии предусмотрены: Открытый и закрытый бассейны Мини-Аквапарк Тренажерный зал Сауна Генератор Фитнес Парковка Детская игровая площадка доступна Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства: 01.03.2024 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа до окончания строительства
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 74 до 344 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.