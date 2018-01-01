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Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€442,912
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7
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О комплексе

Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.

Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.

На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.

Расположение и объекты поблизости

В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.

Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:

  • Аэропорт Стамбула - 30 км
  • Торговый центр Istinyepark Mall - 3,5 км
  • Больница Maslak Acibadem - 8 км
  • Босфорский мост - 7 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6 км

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€442,912
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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