Апартаменты с балконами и террасами, с видом на реку, Кягытхане, Стамбул, Турция

Новый проект в Кягытхане в европейской части Стамбула, рядом с рекой, в окружении зелени.
Проект уникален тем, что кроме одного жилого здания с апартаментами и семи отдельных вилл, он включает коммерческие помещения (41 офис, 5 магазинов) - для комфорта жильцов.
На продажу 54 апартамента и 7 вилл. В каждом апартаменте есть кухня, гостиная, 1-2 ванные комнаты, 1-3 спальни, балкон или терраса. В виллах 3 спальни.Расположение и объекты поблизости
В Кягытхане много образовательных учреждений, больниц, торговых центров и других необходимых объектов инфраструктуры.
Расстояние от комплекса до некоторых популярных мест:
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся многочисленные автобусные остановки и станции метро.