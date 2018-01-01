  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
€503,092
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 350 метров
  • Школа - 700 метров
  • Торговый центр - 2 км
  • Центр города - 25 км
  • Пляж - 1 км
  • Университет - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 11 км
  • Аэропорт - 23 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Станция метро - 400 метров
Местонахождение новостройки
Картал, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Center Apartments
Didim, Турция
от
€117,000
Жилой комплекс Новый бутик-проект в самом центре популярного района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€139,000
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Алания, Турция
от
€320,000
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€115,000
Жилой комплекс Жилой комплекс в лесной части района Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€99,000
Вы просматриваете
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€503,092
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€174,592
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.
Жилой комплекс CASA HILLS
Жилой комплекс CASA HILLS
Махмутлар центр, Турция
от
€127,545
Площадь 65–112 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Casa Hills - новый жилой комплекс, расположенный в живописном районе - Каргыджак в очень живописном месте, но в то же время недалеко от развитой инфраструктуры. Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км. от Аланьи. Это место пользуется популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены, стальные входные двери, окна из ПВХ с двойным остеклением, полы – плитка, стены - водостойкая краска, кухня с полным набором мебели, гранитными столешницами и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник), ванные комнаты с полным набором аксессуаров и аксессуаров, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, основное и дополнительное освещение, балконы и террасы, беспроводной доступ в Интернет, спутниковое телевидение. Все апартаменты имеют вид на море. Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн, аквапарк, парная, камелия, детская площадка, бильярд, сауна, ТВ-зал, турецкая баня, массажный кабинет, соляная комната, кафетерий, лобби, лифт, генератор, домофон, швейцар и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, трансфер до города и пляжа. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Realting.com
Перейти