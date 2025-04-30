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Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция

Бешикташ, Турция
от
$1,65 млн
14.04.2025
$1,64 млн
13.04.2025
$1,64 млн
12.04.2025
$1,65 млн
11.04.2025
$1,68 млн
10.04.2025
$1,69 млн
09.04.2025
$1,70 млн
08.04.2025
$1,70 млн
06.04.2025
$1,70 млн
05.04.2025
$1,68 млн
04.04.2025
$1,94 млн
03.04.2025
$1,96 млн
02.04.2025
$1,96 млн
01.04.2025
$1,95 млн
30.03.2025
$1,95 млн
29.03.2025
$1,96 млн
28.03.2025
$1,97 млн
27.03.2025
$1,96 млн
26.03.2025
$1,96 млн
25.03.2025
$1,95 млн
24.03.2025
$1,95 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25198
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429988
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

О комплексе

Расположенный на проектной площади 53181 м², комплекс будет предлагать 41 великолепную виллу, окруженную природой в стамбульском районе Дурусу. 46678 м² проекта составляют зеленые зоны.

Конференц-зал, где вы можете управлять своими повседневными делами в тщательно спроектированных жилых помещениях. Кафе и ресторан, где вы можете провести время с близкими. Консьерж, который предложит все необходимые вам услуги. Социальные объекты, доступные для общего пользования за пределами вашего личного пространства, включают теннисный корт, баскетбольную площадку, поле для мини-футбола и детскую игровую площадку.

Используя круглосуточную систему видеонаблюдения, центральные и мобильные подразделения охраны держат все под контролем, чтобы гарантировать спокойную и безопасную жизнь вам и вашим близким.

Удобства и оснащение в доме
  • Частные крытые и открытые гаражи.
  • Домашние лифты повысят качество вашей жизни, упростив перемещение между этажами, и сделают жизнь еще более комфортной для пожилых людей или членов семей с ограниченными возможностями.
  • Виллы имеют опциональный дизайн. Вы можете добавить сауну, частный кинотеатр или тренажерный зал или любое другое помещение к вашей вилле, чтобы построить дом вашей мечты.
  • Система «умный дом».
  • Опционально — солнечные панели и станции зарядки транспортных средств.

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,65 млн
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