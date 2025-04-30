Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция

Расположенный на проектной площади 53181 м², комплекс будет предлагать 41 великолепную виллу, окруженную природой в стамбульском районе Дурусу. 46678 м² проекта составляют зеленые зоны.

Конференц-зал, где вы можете управлять своими повседневными делами в тщательно спроектированных жилых помещениях. Кафе и ресторан, где вы можете провести время с близкими. Консьерж, который предложит все необходимые вам услуги. Социальные объекты, доступные для общего пользования за пределами вашего личного пространства, включают теннисный корт, баскетбольную площадку, поле для мини-футбола и детскую игровую площадку.

Используя круглосуточную систему видеонаблюдения, центральные и мобильные подразделения охраны держат все под контролем, чтобы гарантировать спокойную и безопасную жизнь вам и вашим близким.

Частные крытые и открытые гаражи.

Домашние лифты повысят качество вашей жизни, упростив перемещение между этажами, и сделают жизнь еще более комфортной для пожилых людей или членов семей с ограниченными возможностями.

Виллы имеют опциональный дизайн. Вы можете добавить сауну, частный кинотеатр или тренажерный зал или любое другое помещение к вашей вилле, чтобы построить дом вашей мечты.

Система «умный дом».

Опционально — солнечные панели и станции зарядки транспортных средств.

Удобства и оснащение в доме