Квартиры от застройщика в Тузле, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс на побережье Мраморного моря в Тузле, Стамбул, Турция
Тузла, Турция
от
$253,684
Первоклассный жилой комплекс включает собственную пристань для яхт, бассейны, зелёные зоны, театр, кино, торговый центр с роскошными брендами, рестораны изысканной кухни, спортивные площадки, места для проведения образовательных и культурных мероприятий. На выбор есть апартаменты с 1, 2 и 3 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Уникальная резиденция на берегу моря с собственным пляжем, бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Тузла, Турция
от
$1,79 млн
Предлагаются просторные апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает пляжем, ухоженными зелеными зонами, теннисным кортом, спортивными площадками, беговыми дорожками, спа-центром и фитнес-центром с видом на море, студиями йоги и пилатеса, крытым и открытым бассейнами, детск…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс VEMA TUZLA
Тузла, Турция
от
$128,000
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Площадь 91–277 м²
4 объекта недвижимости 4
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Мы представляем самый красивый проект - VEMA TUZLA ( Азиатская сторона, регион Тузла ). Удивительный проект с видом на море и острова Принцессы ( 80% ) предлагает высококачественный образ жизни и инвестиционные возможности. Особенности проекта: - 474 кв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
91.0
128,000
Квартира 2 комнаты
170.0
184,000
Квартира 3 комнаты
235.0
572,000
Квартира 4 комнаты
277.0
826,000
Агентство
Extra Property
Оставить заявку
