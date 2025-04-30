  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сарыер
  4. Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция

Сарыер, Турция
от
$749,627
14.04.2025
$746,344
13.04.2025
$746,783
12.04.2025
$749,563
11.04.2025
$766,506
10.04.2025
$769,630
09.04.2025
$773,491
08.04.2025
$773,012
06.04.2025
$773,469
05.04.2025
$766,423
04.04.2025
$776,660
03.04.2025
$785,272
02.04.2025
$783,622
01.04.2025
$781,850
30.03.2025
$779,456
29.03.2025
$785,276
28.03.2025
$788,141
27.03.2025
$785,379
26.03.2025
$784,888
25.03.2025
$782,203
24.03.2025
$779,528
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19743
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372185
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

О комплексе

Предлагаются комфортабельные виллы с садом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Шикарный комплекс с уникальным месторасположением
Аланья, Турция
от
$448,446
Жилой комплекс Residence in Alanya
Демирташ, Турция
от
$134,604
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$976,302
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Аланья, Турция
от
$329,246
Жилой квартал Просторная квартира на первой береговой линии в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$154,821
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$749,627
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,46 млн
Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет. ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом. Типы а…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Новые квартиры в Оба рядом с городской инфраструктурой
Жилой квартал Новые квартиры в Оба рядом с городской инфраструктурой
Оба, Турция
от
$133,466
Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому райо…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,25 млн
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Гранитный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации