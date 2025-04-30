Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция

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Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.
ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.
Типы а…
Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому райо…
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Гранитный пол
Кухонная мебель
Двойные стеклопакеты
Гранитные столешницы
Стальная входная дверь
Полы с подогревом
Расположение и объ…