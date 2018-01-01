  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция

Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€460,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€375,000
Жилой комплекс Проект с уникальным дизайном - Анталия, Алтынташ
Аванос, Турция
от
€210,427
Многоквартирный жилой дом Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Мраморноморский регион, Турция
от
€119,284
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
Payallar, Турция
от
€110,622
Жилой комплекс Элегантный ЖК в одном из лучших жилых районов европейского Стамбула
Аванос, Турция
от
€138,750
Вы просматриваете
Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€460,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Аланья, Турция
от
€222,200
Сдача в: 2024
Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу! В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€250,000
Площадь 60–98 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Al Firdaus - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в одночасье приватное, деликатное времяпрепровождение. Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов, открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем. Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей. Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но располагают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса. ИНФРАСТРУКТУРА: - крытые бассейны; - крытые аквапарки; - комнаты отдыха; - сауны; - хамам; - римские парные; - массажные комнаты и приватные массажные комнаты; - фитнес; - игровые площадки для детей, детский сад; - ресторан; - кинотеатр; - библиотека; - залы для совещаний и бизнес встреч; - сады с ландшафтным дизайном; - трансфер в город и к пляжу; - парковка; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
Yaylali, Турция
от
€479,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 168 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Realting.com
Перейти