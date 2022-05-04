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Fatih Istanbul residence project

Мраморноморский регион, Турция
от
€2,18 млн
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40
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О комплексе

Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем муниципалитете Фатих. С видом на море у входа в Босфор и Мраморное море, в нескольких метрах от побережья. Отделки, которые обращают внимание на мельчайшие детали, в зданиях горизонтального расширения в стиле османской архитектуры. Квартиры на несколько пространств и отличные условия для социального обслуживания, добавляя атмосферу современной жизни. Его близость к самым важным улицам и туннелям, которые соединяют оба конца города друг с другом и с остальными регионами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Fatih Istanbul residence project
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,18 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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