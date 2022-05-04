Fatih Istanbul residence project

Почему это свойство؟
Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем муниципалитете Фатих.
С видом на море у входа в Босфор и Мраморное море, в нескольких метрах от побережья.
Отделки, которые обращают внимание на мельчайшие детали, в зданиях горизонтального расширения в стиле османской архитектуры.
Квартиры на несколько пространств и отличные условия для социального обслуживания, добавляя атмосферу современной жизни.
Его близость к самым важным улицам и туннелям, которые соединяют оба конца города друг с другом и с остальными регионами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Европейская сторона - Eyyup Этот проект построен на площади 10 700 м2. Проект будет готов к реализации к концу 2022 года, и будут доступны две-три спальни. Преимущества этого проекта включают в себя расположение между двумя станциями метро, недалеко от шоссе Тем. Цена по 2 комнатным единицам начинается с 3 645 000 TL.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Султангази.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 101 до 125 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс.
В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями.
Особенности квартир
Характеристика квартир:
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур
Шкаф в прихожей
Мебель в ванной комнате
Стальная усиленная дверь
Оконные стеклопакеты
Окраска стен водостойкой краской
Сантехническая арматура 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости
Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.