Fatih Istanbul residence project

Toroslar, Турция

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усиленная дверь Оконные стеклопакеты Окраска стен водостойкой краской Сантехническая арматура 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.