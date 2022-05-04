Istanbul Avcilar Apartments Project

Yesiloez, Турция

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Sunray I - современный комплекс для комфортной жизни на берегу Средиземного моря по доступной цене. Проект расположен в новом активно развивающемся районе Аланьи с идеальной экологией - Демирташе. Здесь есть все необходимое для жизни: учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, торговые центры. Преимущества этого района - чистые пляжи, идеальное экологическое состояние района и более низкие цены. Проект представляет собой девятиэтажное здание в современном стиле, где будут расположены 62 квартиры с разнообразными планировочными решениями: 1 1, дуплексами 2 1 и пентхаусами 4 1 с впечатляющими видовыми характеристиками. Инфраструктура: Богатая инфраструктура жилого комплекса поможет в полной мере насладиться жизнью и отдыхом. К вашим услугам крытый бассейн, сауна, хамам, лобби, бильярд, кинотеатр, переговорная, детская игровая комната, фитнес-центр, бассейн, детский бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, мини-гольф, зона для релаксации. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!