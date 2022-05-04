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Istanbul Avcilar Apartments Project

Авджылар, Турция
от
€41,499
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40
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О комплексе

Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле. Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесторов. Проект, в котором роскошь современного дизайна пересекается с потрясающими видами. Выгодное жилье и инвестиции, с готовым титульным актом, который отвечает требованиям турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция

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Istanbul Avcilar Apartments Project
Авджылар, Турция
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Агентство
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