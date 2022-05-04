Basin Istanbul Hotel Apartments Compound

Kayapinar, Турция

Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2015 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с камином и балконом и великолепным видом из окна отдельная кухня с балконом и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете бесконечно перечислять преимущества этой квартиры ) Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.