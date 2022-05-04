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Basin Istanbul Hotel Apartments Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€44,386
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21
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О комплексе

Почему это свойство؟ Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла. Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками. Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой. Проект включает в себя множество объектов и услуг, в дополнение к различным магазинам. Титулы готовы. Кроме того, проект отвечает требованиям турецкого гражданства и готов к заселению.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
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от
€44,386
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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