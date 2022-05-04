Basin Istanbul Hotel Apartments Compound

Почему это свойство؟
Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла.
Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками.
Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой.
Проект включает в себя множество объектов и услуг, в дополнение к различным магазинам.
Титулы готовы. Кроме того, проект отвечает требованиям турецкого гражданства и готов к заселению.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании.
Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них:
32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2.
Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу.
Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря.
Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства.
Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.
Развитая инфраструктура
Люди из разных стран живут в жилом комплексе.
Квартира уникальна
Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется.
Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры.
Есть лифт.
Дом был построен в 2015 году.
Подходит для вида на жительство.
Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил.
Брутто 330 м2
Чистая 270 м2
5 + 1
1 салон с камином и балконом и великолепным видом из окна
отдельная кухня с балконом и панорамным видом
5 спален
3 большие ванные комнаты
хорошо организованное укрытие
В квартирах есть природный газ
Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже.
Барбекю можно установить на террасе.
Вы можете бесконечно перечислять преимущества этой квартиры ) Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии.