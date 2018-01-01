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Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция

Сарыер, Турция
от
€1,07 млн
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15
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины.

Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Лифт
Расположение и объекты поблизости
  • Белградский лес - 5 минут езды
  • Аэропорт Стамбула - 20 минут езды
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция

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Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
€1,07 млн
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