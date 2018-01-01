Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция

Почему это свойство؟
Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями.
Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги.
Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школами, как арабскими, так и международными.
Он расположен в стратегическом месте на дороге E5, которая соединяет обе стороны Стамбула.
Его близость к Стамбульскому акведуку делает его местом назначения для инвесторов, поскольку это добавляет высокую инвестиционную ценность.
Новый инвестиционный проект расположен в экологически чистом и стремительно развивающемся районе Демирташ. Проект создан для того, чтобы жители чувствовали комфорт и удобство. В данном жилом проекте, состоящем из 60 квартир будет открываться прекрасный вид на море и горы. Квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 будут сдаваться в чистовой отделке с современным и стильным дизайном. Все апартаменты светлые, просторные и комфортабельные.
В комплексе будет вся необходимая инфраструктура: открытый плавательный бассейн с джакузи,
крытый плавательный бассейн с джакузи, сад с ландшафтным дизайном, зона барбекю с беседкой,
детская игровая зона, СПА зона, массажные комнаты, тренажёрный зал, комната отдыха.
Завершение строительства запланировано на 2-ой квартал 2023 года.
Exodus Resort Comfort City это новая резиденция в Махмутларе - 3000 метров от моря.Новая резиденция воплощает популярную концепцию отельного типа, где инфраструктуру превосходит все ожидания. Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной инфраструктурой. Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, оздоровления, досуга, комфортного быта.О беспроцентной рассрочке: для Вашего удобства предлагаем возможность заплатить за квартиру в Махмутларе в беспроцентную рассрочку до конца строительства. Первый взнос — 60%, остальное — по удобному Вам графику.