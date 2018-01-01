Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция

Yaylali, Турция

от €102,000

Сдача в: 2024

Exodus Resort Comfort City это новая резиденция в Махмутларе - 3000 метров от моря.Новая резиденция воплощает популярную концепцию отельного типа, где инфраструктуру превосходит все ожидания. Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной инфраструктурой. Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, оздоровления, досуга, комфортного быта.О беспроцентной рассрочке: для Вашего удобства предлагаем возможность заплатить за квартиру в Махмутларе в беспроцентную рассрочку до конца строительства. Первый взнос — 60%, остальное — по удобному Вам графику.