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Zeytinburnu Istanbul apartments project

Мраморноморский регион, Турция
от
€377,851
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15
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать. Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно. Его близость предоставляет возможности для высшего образования в лучших турецких университетах. Кроме того, он расположен в экономическом регионе, который открыт для развития с многообещающей прибылью. Проект разработан как уникальное решение для удовлетворения потребностей в роскошном жилье, в непосредственной близости от Исторического полуострова.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Zeytinburnu Istanbul apartments project
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от
€377,851
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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