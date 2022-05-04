Zeytinburnu Istanbul apartments project

Почему это свойство؟
Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать.
Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно.
Его близость предоставляет возможности для высшего образования в лучших турецких университетах. Кроме того, он расположен в экономическом регионе, который открыт для развития с многообещающей прибылью.
Проект разработан как уникальное решение для удовлетворения потребностей в роскошном жилье, в непосредственной близости от Исторического полуострова.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, кафе, рестораном и мини-маркетом, сауной, парной и хамом, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой.
Окончание строительства - март 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Стальные двери
Видеодомофон
Подвесные потолки и точечное скрытое освещение
Оборудованные ванные комнаты
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые или пластиковые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу Средиземного моря.
Море – 2,5 км
Центр Алании – 13 км
Ближайший аэропорт - 60 км
Аэропорт Анталья - 110 км
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 171 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
В жилом комплексе всего 36 юнитов с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней - 12 шт
Апартаменты с 2 спальнями - 14 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 10 шт
Первоначальный взнос - 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: сауна, генератор, 5 магазинов.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в центре Алании, в 300 метрах от моря. Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в комплексе. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.