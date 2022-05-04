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Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€83,331
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11
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О комплексе

Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов. Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров. Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство. 5-звездочные гостиничные апартаменты в Стамбуле рядом с образовательными и медицинскими услугами. Возможность воспользоваться инвестиционными преимуществами владения одним из магазинов проекта.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€83,331
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2026
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 41 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Застройщик
Stay Property
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Жилой квартал Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания
Жилой квартал Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания
Yaylali, Турция
от
€189,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в центре Аланьи, возле самого известного пляжа Клеопатра. Расстояние до пляжа Клеопатры — всего 450 метров. Резиденция представляет собой два пятиэтажных здания с собственной закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Комплекс находится в 2 км от центра города, торговых центров, государственных учреждений и развлекательных заведений. Каждая часть нашего проекта будет оформлена для комфорта и счастья наших дорогих клиентов. Занимаемая территория резиденции составит 2746 м2. Дата начала строительства — 30.12.2022 Дата окончания строительства — 30.06.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 67 м Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 81 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 126 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 212 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Бар у бассейна Джакузи Массажный кабинет Сауна Фитнес-центр Настольный теннис Комната отдыха Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Парковка для велосипедов Лифты Генератор   О районе: Аланья – это удивительный город, который очаровывает своей красотой, уютом и великолепной природой. Он дарит своим жителям рецепт простого счастья – море, солнце, мягкий климат и доброжелательность. Это отличный вариант для тех, кто ценит высококачественный сервис, ухоженные пляжи и насыщенную жизнь в центре города! Приобретая недвижимость в Аланье, вы получаете возможность пользоваться всеми благами центрального района и при этом оставаться рядом с природой. Отдельное внимание стоит уделить пляжам города. Пляж Клеопатры начинается при въезде в город. И он считается одним из лучших пляжей на побережье. Широкая песчаная линия с хорошей оборудованной территорией, шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, кафе и всеми удобствами.
Агентство
NSM Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€137,000
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки, беседки, сад и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усиленная дверь Оконные стеклопакеты Окраска стен водостойкой краской Сантехническая арматура 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.
Агентство
TRANIO
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