Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex

Yaylali, Турция

Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в центре Аланьи, возле самого известного пляжа Клеопатра. Расстояние до пляжа Клеопатры — всего 450 метров. Резиденция представляет собой два пятиэтажных здания с собственной закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Комплекс находится в 2 км от центра города, торговых центров, государственных учреждений и развлекательных заведений. Каждая часть нашего проекта будет оформлена для комфорта и счастья наших дорогих клиентов. Занимаемая территория резиденции составит 2746 м2. Дата начала строительства — 30.12.2022 Дата окончания строительства — 30.06.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 67 м Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 81 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 126 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 212 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Бар у бассейна Джакузи Массажный кабинет Сауна Фитнес-центр Настольный теннис Комната отдыха Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Парковка для велосипедов Лифты Генератор О районе: Аланья – это удивительный город, который очаровывает своей красотой, уютом и великолепной природой. Он дарит своим жителям рецепт простого счастья – море, солнце, мягкий климат и доброжелательность. Это отличный вариант для тех, кто ценит высококачественный сервис, ухоженные пляжи и насыщенную жизнь в центре города! Приобретая недвижимость в Аланье, вы получаете возможность пользоваться всеми благами центрального района и при этом оставаться рядом с природой. Отдельное внимание стоит уделить пляжам города. Пляж Клеопатры начинается при въезде в город. И он считается одним из лучших пляжей на побережье. Широкая песчаная линия с хорошей оборудованной территорией, шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, кафе и всеми удобствами.