Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция

Новый район города с видом на озеро и Мраморное море прямо рядом со станциями метро и Marmaray. Комплекс имеет социальные объекты для каждой группы, включающие открытый бассейн, детскую игровую площадку, фитнесс-центр, зону отдыха и сауну, магазины, кафе и рестораны.

Проект занимает территорию 92000 м2 и состоит из 20 зданий по 12 этаже, всего 1400 квартир. На выбор есть квартиры от 1 до 4 спален, также есть дуплексы.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс обладает уникальным расположением с удобными транспортными возможностями. Благодаря линиям метро и Мармарай, расположенным в 500 м, весь город, начиная от Стамбульского аэропорта до Бостанджы станет ближе. А автобаны Е5 и «ТЕМ» находятся на расстоянии 10 минут езды на авто.