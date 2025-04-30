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  4. Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$234,039
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20
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Описание Описание
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ID: 26370
ID новостройки на Realting
In CRM: 2459017
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Новый район города с видом на озеро и Мраморное море прямо рядом со станциями метро и Marmaray. Комплекс имеет социальные объекты для каждой группы, включающие открытый бассейн, детскую игровую площадку, фитнесс-центр, зону отдыха и сауну, магазины, кафе и рестораны.

Проект занимает территорию 92000 м2 и состоит из 20 зданий по 12 этаже, всего 1400 квартир. На выбор есть квартиры от 1 до 4 спален, также есть дуплексы.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс обладает уникальным расположением с удобными транспортными возможностями. Благодаря линиям метро и Мармарай, расположенным в 500 м, весь город, начиная от Стамбульского аэропорта до Бостанджы станет ближе. А автобаны Е5 и «ТЕМ» находятся на расстоянии 10 минут езды на авто.

  • Парк «Ататюрк» 600 м
  • Национальный Парк «Халкалы» 1,4 км
  • Парк «Канаря» 3 км
  • Зона отдыха «Халкалы Чамлык» 3 км
  • Лесной Массив «Флория Ататюрк» 7,6 км
  • Парк «Армони» 4,5 км
  • Торговый Центр «Арена Парк» 5,8 км
  • «212 Оутлет» 7,4 км
  • «Аква Флория» 9,4 км
  • «Мэйл оф Стамбул» 12 км
  • Торговый Центр «Мармара Форум» 14,6 км
  • «А-Плюс» 15,5 км
  • Порт «Атакой Марина» 16,8 км
  • Торговый Центр «Карусель» 17,5 км
  • Фишекхане 19,3 км

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$234,039
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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