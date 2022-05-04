Istanbul Bahcesehir Apartments Project

Почему это свойство؟
Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями.
В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект.
Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потрясающим видом на озеро.
Городская инженерия проекта, элегантная отделка и просторные квартиры увеличивают его инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция
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Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Детский сад - 100 метров
Начальная школа - 200 метров
Колледж - 1,5 км
Ближайшая больница - 700 метров
Босфорский мост - 5 минут
Линия метро - 5 минут
Тоннель Евразия - 2 минуты
Паром - 7 минут
Бебек и Бешикташ - 20 минут
Маслак - 25 минут
Галатская башня - 10 минут
Предлагается современная качественная вилла с бассейном, садом и парковкой, балконами и террасой.
Окончание строительства - май 2023 года.
Особенности квартир
Дом включает 4 спальни, гостиную, кухню открытой планировки, 4 ванные комнаты, гардеробную, сауну и турецкую баню, погреб.
Удобства и оснащение в доме
Стальная дверь
Лакированные межкомнатные двери
Точечные светильники
Кондиционеры
Встроенная кухонная мебель
Пластиковые окна
Жалюзи
Спутниковое ТВ
Интернет
Расположение и объекты поблизости
Больница, школа, центре Кадрие - 1,5 км
Поле для гольфа - 2 км
Тематический парк The Land of Legends - 3 км
Общественный пляж Кадрие - 4 км
Аэропорт Антальи - 27 км
Центр города Анталья - 32 км
Комфортный и уютный жилой комплекс на берегу Средиземного моря в окружении густых сосновых лесов строится на участке площадью 21.000 м2 и состоит из пяти блоков. Панорамные окна открывают великолепный вид на горы, море и зеленые просторы прекрасного города. Данный Жилой Комплекс находится в районе Авсаллар г. Алания, расстояние до центра Алании составляет 23 км, до аэропорта Газипаша 65 км.
В Комплексе предусмотрены следующие планировки квартир:
1+1 – 48 м2
2+1 - 68 м2.
2+1 дуплекс – 108 м2.
3+1 дуплекс – 140 м2.
Технические характеристики: Антибактериальный фасад, шумо – и влагоизоляция по европейским стандартам ISO9001, современный лифт, система противопожарной сигнализации, центральная спутниковая система, охрана и видеонаблюдение.
В апартаментах: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.