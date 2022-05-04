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Istanbul Bahcesehir Apartments Project

Эсеньюрт, Турция
от
€89,069
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21
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скоростными транспортными линиями. В комплексе есть интегрированные помещения, помимо медицинских и образовательных услуг, окружающих проект. Роскошный дизайн и разнообразие жилых моделей квартир с потрясающим видом на озеро. Городская инженерия проекта, элегантная отделка и просторные квартиры увеличивают его инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция

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Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Эсеньюрт, Турция
от
€89,069
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2024
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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