Istanbul Bahcesehir Apartments Project

Авсаллар, Турция

Комфортный и уютный жилой комплекс на берегу Средиземного моря в окружении густых сосновых лесов строится на участке площадью 21.000 м2 и состоит из пяти блоков. Панорамные окна открывают великолепный вид на горы, море и зеленые просторы прекрасного города. Данный Жилой Комплекс находится в районе Авсаллар г. Алания, расстояние до центра Алании составляет 23 км, до аэропорта Газипаша 65 км. В Комплексе предусмотрены следующие планировки квартир: 1+1 – 48 м2 2+1 - 68 м2. 2+1 дуплекс – 108 м2. 3+1 дуплекс – 140 м2. Технические характеристики: Антибактериальный фасад, шумо – и влагоизоляция по европейским стандартам ISO9001, современный лифт, система противопожарной сигнализации, центральная спутниковая система, охрана и видеонаблюдение. В апартаментах: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.