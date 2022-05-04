Istanbul Kagithane Apartment compound

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки!
The Queen Collection - новый комплекс от застройщика KA Collection. Комплекс имеет уникальную 8-этажную архитектуру. Проект включает в себя широкий выбор планировок квартир, некоторые из которых имеют частные террасы. На территории достаточно развитая инфраструктура.
Комплекс The Queen Collection имеет собственный песчаный пляж в районе Лара и бесплатный трансфер до пляжа, международного аэропорта Анталии и торгового центра Анталии, аутлет-центра Deepo, торгового центра Agora и Ikea!
На территории комплекса:
- Лобби - Ресепшн
- Крытая Парковка
- Открытая парковка
- Универсальное зарядное устройство для электромобилей
- Открытый бассейн (для взрослых и детей)
- Крытый бассейн
- Спа (турецкая баня, сауна, фитнес, парная комната, соляная комната, массажные
комнаты и VIP спа-комната)
- Конференц-зал и библиотека
- Солнечные панели (50% энергии, используемой в социальных сферах, будет
производиться солнечными панелями).
- Детские площадки (боулинг, бильярд, дартс, настольный футбол, Playstation,
кинотеатр)
- Бар у бассейна
- Зона барбекю
- Мини-клуб
- Детская площадка
- Аквапарк
- Пешеходная дорожка
- Бесплатный вход на пляж (VIP-карта)
- Бесплатный трансфер (до пляжа, аэропорта и торговых центров)
- ТВ и спутниковая система
- 7/24 Системы безопасности и видеонаблюдения
Также комплекс будет иметь консьерж сервис (химчистка, уборка квартир, мед. персонал, гостиничный сервис, прокат авто и тд).
В каждой квартире:
- Полы с подогревом
- Электрический комбинированный котел (торговая марка Vaillant и аналоги)
- Встроенная кухня (торговая марка Franke и аналоги)
- Кондиционеры (бренд Mitsubishi и аналоги)
- Система умный дом
- Алюминиевые двери и окна
- Шкафы для кухни, ванной комнаты и гардеробной (покрашены лаком)
- Американская дверь (лаковая роспись)
- Полы 60x120 Керамика или эквивалент
- Душевая кабина
- Стальная дверь
Здание соответствует нормам землетрясения!
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!