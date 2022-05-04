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Istanbul Kagithane Apartment compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€76,647
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11
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О комплексе

Почему это свойство؟ Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистралями, мостами, линией метро, автомагистралью TEM и E-5. Рядом с центром страны, всего в нескольких минутах от площади Таксим и Босфора. Подходящий вариант проживания и инвестиций соответствует условиям получения турецкого гражданства. Он расположен в Кагитане, одном из выдающихся районов с высокой окупаемостью инвестиций. Окруженный множеством торговых центров, археологических музеев, парков, университетов и больниц. Очаровательное сочетание современного архитектурного стиля и потрясающего вида на зеленые насаждения, окружающие проект.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kagithane Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€76,647
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс The Queen Collection
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки! The Queen Collection - новый комплекс от застройщика KA Collection. Комплекс имеет уникальную 8-этажную архитектуру. Проект включает в себя широкий выбор планировок квартир, некоторые из которых имеют частные террасы. На территории достаточно развитая инфраструктура. Комплекс The Queen Collection имеет собственный песчаный пляж в районе Лара и бесплатный трансфер до пляжа, международного аэропорта Анталии и торгового центра Анталии, аутлет-центра Deepo, торгового центра Agora и Ikea! На территории комплекса: - Лобби - Ресепшн - Крытая Парковка - Открытая парковка - Универсальное зарядное устройство для электромобилей - Открытый бассейн (для взрослых и детей) - Крытый бассейн - Спа (турецкая баня, сауна, фитнес, парная комната, соляная комната, массажные комнаты и VIP спа-комната) - Конференц-зал и библиотека - Солнечные панели (50% энергии, используемой в социальных сферах, будет производиться солнечными панелями). - Детские площадки (боулинг, бильярд, дартс, настольный футбол, Playstation, кинотеатр) - Бар у бассейна - Зона барбекю - Мини-клуб - Детская площадка - Аквапарк - Пешеходная дорожка - Бесплатный вход на пляж (VIP-карта) - Бесплатный трансфер (до пляжа, аэропорта и торговых центров) - ТВ и спутниковая система - 7/24 Системы безопасности и видеонаблюдения Также комплекс будет иметь консьерж сервис (химчистка, уборка квартир, мед. персонал, гостиничный сервис, прокат авто и тд). В каждой квартире: - Полы с подогревом - Электрический комбинированный котел (торговая марка Vaillant и аналоги) - Встроенная кухня (торговая марка Franke и аналоги) - Кондиционеры (бренд Mitsubishi и аналоги) - Система умный дом - Алюминиевые двери и окна - Шкафы для кухни, ванной комнаты и гардеробной (покрашены лаком) - Американская дверь (лаковая роспись) - Полы 60x120 Керамика или эквивалент - Душевая кабина - Стальная дверь Здание соответствует нормам землетрясения! Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Привлекательный жилой проект для инвестиций
Жилой комплекс Привлекательный жилой проект для инвестиций
Авсаллар, Турция
от
€116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Инвестиционный проект расположен в городе Алании в районе Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Район Авсаллар один из самых экологически чистых районов, где располагается уютный комплекс в окружении сосновых деревьев и чудесным видом на море. Проект расположен на территории 5 150м2 и будет состоять из одного жилого блока, 10 этажей с общей сложностью 100 квартир. На выбор есть квартиры 1 + 1 от 49 – 57 м2 и 2 + 1 квартиры 78м2. Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.  В инфраструктуру комплекса будет входить открытый и закрытый бассейн, аквапарк, спа-центр, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, кафе - бар, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадка, детская игровая площадка, игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет. Жилой Комплекс – это хорошие перспективы для инвестирования в районе Авсаллар. Апартаменты можно использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду. Территория будет украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом. Проект будет завершен в апреле 2023году.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,96 млн
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Агентство
TRANIO
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